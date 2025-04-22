В Калифорнийском законодательстве демократы представили целый ряд инициатив, способных серьезно ударить по кошельку жителей и бизнеса:

Налог на недвижимость : девять законопроектов касаются повышения налога на собственность, включая предложение взимать 5% от стоимости каждой проданной недвижимости в пользу штата и местных властей — помимо налога на прирост капитала. Более того, обсуждается возможная отмена Proposition 13 в 2026 году, которая сейчас ограничивает рост налога на недвижимость.

: девять законопроектов касаются повышения налога на собственность, включая предложение взимать 5% от стоимости каждой проданной недвижимости в пользу штата и местных властей — помимо налога на прирост капитала. Более того, обсуждается возможная отмена в 2026 году, которая сейчас ограничивает рост налога на недвижимость. Налог на зарплату : в ежегодном бюджете губернатора Ньюсома заложено повышение налога на заработную плату, что обойдется малому бизнесу в дополнительные $1 млрд в год — и может привести к потере рабочих мест.

: в ежегодном бюджете губернатора Ньюсома заложено повышение налога на заработную плату, что обойдется малому бизнесу в дополнительные — и может привести к потере рабочих мест. Налог на пустующие помещения (SB 789) : планируется обложить налогом пустующие офисы и магазины, которые опустели из-за давления налогов и регуляций.

: планируется обложить налогом пустующие офисы и магазины, которые опустели из-за давления налогов и регуляций. Налог на соцсети (AB 796) : предлагается ввести налог на платформы соцсетей, действующий с 1 января 2026 года по 1 января 2031 года . Этот налог будет взиматься с годовой валовой выручки , полученной от продажи рекламы, размещаемой на таких платформах. Конкретная ставка пока не определена, но ожидается, что расходы будут переложены на пользователей.

: предлагается ввести налог на платформы соцсетей, действующий с . Этот налог будет взиматься с , полученной от продажи рекламы, размещаемой на таких платформах. Конкретная ставка пока не определена, но ожидается, что расходы будут переложены на пользователей. Подоходный налог (AB 1428) : при уже самых высоких в стране налогах, предлагается повысить ставку до 13,8% .

: при уже самых высоких в стране налогах, предлагается повысить ставку до . Налог на пробег (AB 1421): предлагается ввести плату за каждый проезженный километр (6–9 центов за милю), что эквивалентно повышению налога на бензин на 80 центов за галлон. В среднем, это обернется дополнительными $900–1200 в год для каждого водителя.

Жители и бизнес-сообщество бьют тревогу: новые налоги могут усугубить экономическую ситуацию в штате, где и так одни из самых высоких расходов на жизнь в США.