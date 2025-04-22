В Калифорнийском законодательстве демократы представили целый ряд инициатив, способных серьезно ударить по кошельку жителей и бизнеса:
- Налог на недвижимость: девять законопроектов касаются повышения налога на собственность, включая предложение взимать 5% от стоимости каждой проданной недвижимости в пользу штата и местных властей — помимо налога на прирост капитала. Более того, обсуждается возможная отмена Proposition 13 в 2026 году, которая сейчас ограничивает рост налога на недвижимость.
- Налог на зарплату: в ежегодном бюджете губернатора Ньюсома заложено повышение налога на заработную плату, что обойдется малому бизнесу в дополнительные $1 млрд в год — и может привести к потере рабочих мест.
- Налог на пустующие помещения (SB 789): планируется обложить налогом пустующие офисы и магазины, которые опустели из-за давления налогов и регуляций.
- Налог на соцсети (AB 796): предлагается ввести налог на платформы соцсетей, действующий с 1 января 2026 года по 1 января 2031 года. Этот налог будет взиматься с годовой валовой выручки, полученной от продажи рекламы, размещаемой на таких платформах. Конкретная ставка пока не определена, но ожидается, что расходы будут переложены на пользователей.
- Подоходный налог (AB 1428): при уже самых высоких в стране налогах, предлагается повысить ставку до 13,8%.
- Налог на пробег (AB 1421): предлагается ввести плату за каждый проезженный километр (6–9 центов за милю), что эквивалентно повышению налога на бензин на 80 центов за галлон. В среднем, это обернется дополнительными $900–1200 в год для каждого водителя.
Жители и бизнес-сообщество бьют тревогу: новые налоги могут усугубить экономическую ситуацию в штате, где и так одни из самых высоких расходов на жизнь в США.