В Лос-Анджелесе суд признал Хамберто Дурана невиновным в убийстве, за которое он был осужден в 1994 году и провел 30 лет в тюрьме. Судья Лос-Анджелесского окружного суда постановил, что Дуран “фактически невиновен в преступлении, за которое был осужден”. Это решение стало результатом тщательного пересмотра дела и нового расследования, проведенного прокуратурой округа Лос-Анджелес.

Департамент юстиции Лос-Анджелеса поддержал поданную Дураном жалобу, которая утверждала, что его осуждение было основано на ошибках защиты, а также на ложных показаниях свидетеля, который позже отказался от своих слов. Кроме того, новые доказательства показали, что Дуран не был связан с бандой, ответственной за убийство Альберта Гонсалеса, как утверждалось на процессе.

В 1993 году Гонсалес был застрелен во дворе своего дома. На суде против Дурана свидетельствовал один человек, чьи показания впоследствии были признаны ложными. Также стало известно, что защита не представила свидетельства, подтверждающие алиби Дурана, и не сделала должного расследования для выявления других возможных подозреваемых. В 2024 году, после того как дело было пересмотрено, стало ясно, что Дуран был осужден по ошибке.

В результате нового расследования прокуратура пришла к выводу, что Дуран был невиновен, и подала ходатайство о признании его фактически невиновным. «Это важный момент в деле о правосудии», — сказал прокурор округа Лос-Анджелес Натан Хохман. Он поблагодарил следователей и юристов за их усилия в расследовании, а также выразил благодарность за поддержку адвокатов, работающих над делом.

Меган Бака, директор Калифорнийской организации «California Innocence Advocates», отметила, что травма, которую Дуран пережил за три десятилетия в тюрьме, была невыразимой, и поблагодарила прокуратуру и суд за восстановление справедливости. В 2022 году Дуран был признан подходящим для условно-досрочного освобождения и в январе 2023 года был выпущен из тюрьмы. В октябре 2024 года суд отменил его обвинение и вынес постановление о его невиновности.