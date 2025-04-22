Посольство Казахстана рекомендует своим гражданам, имеющим решение о депортации, добровольно вернуться на родину

18 апреля Посольство Республики Казахстан в США на своих страницах в соцсетях распространило обращение к гражданам Казахстана, имеющим судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, в котором призывает их “воспользоваться возможностью с целью предотвращения возможных негативных последствий”, т.е. добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения «CBP Home».

С начала работы администрации Дональда Трампа американские власти официально объявили о переходе к более жёстким мерам в отношении иностранных граждан, находящихся в стране без законных оснований. Среди таковых – лица, у кого есть судебное постановление о депортации, но кто всё ещё продолжает оставаться на территории США. Им настоятельно рекомендуется в кратчайшие сроки покинуть страну добровольно, используя специальное мобильное приложение CBP Home.

Посольство Казахстана сообщает, что гражданам, которые готовы вернуться на родину через CBP Home, “предоставляются следующие возможности”:

– Добровольное и безопасное возвращение в страну с возможностью выбора рейса;

– Сохранение средств, заработанных в США;

– Отсутствие задержания со стороны компетентных органов и возвращение без принудительной депортации;

– Возможность получения финансовой субсидии в случае невозможности приобрести билет;

– Право на законное возвращение в США в будущем.

В то же время Посольство предупреждает, что “в случае отказа от добровольного возвращения планируется применение следующих мер:

– Немедленная депортация. Сотрудники Департамента внутренней безопасности США (DHS) будут задерживать без предоставления времени на подготовку к отъезду;

– Штрафы и санкции. Если, несмотря на решение о депортации, гражданин не вернулся, будет назначен штраф в размере $998 в день. Штраф будет взыскиваться ретроспективно, то есть с граждан, у которых судебное решение о выдворении из страны было принято в течение последних пяти лет (штраф может достигать до 1 миллиона долларов). В случае невозможности уплаты штрафа рассматривается вариант изъятия в пользу государства недвижимого имущества иностранных граждан, незаконно находящихся в стране;

– Если гражданин не вернулся на родину, уведомив через «CBP Home», будет назначен дополнительный штраф в размере от $1000 до $5000;

– Запрет на повторный въезд в США. Лишение права на законный въезд в США через миграционные системы.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship