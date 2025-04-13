Дональд Трамп открыл памятник самому себе в своем гольф-клубе во Флориде.

Сообщается, что памятник, увековечивающий Трампа в бронзе, был представлен в рамках его уикенда на гольф-поле в штате Флорида. Статуя, получившая название «Монумент непокорности», была подарена Трампу бизнесменом Энтони Константино. Монумент установлен на каменном пьедестале между клубным домом и первым лунком, где его смогут видеть все посетители клуба.

По словам Константино, памятник символизирует стойкость Трампа после пережитого покушения во время кампании.

Архитектор планирует построить парк “Trump Land” с гигантской надписью «America Loves Trump», однако власти Амстердама (штат Нью-Йорк) против этого проекта.

Интересно, что в Словении в 2019 году, был возведен “народный памятник” Трампу, где изображение Трампа высотой около 7,6 метров было выполнено из дерева. Этот памятник также имел уникальный механизм, который открывал его рот, обнажая острые зубы, что добавляло ему провокационности.