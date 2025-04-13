Президент США продлил действие чрезвычайного положения, которое было введено из-за опасных действий со стороны российского правительства. Власти США считают, что Россия продолжает вести себя агрессивно и угрожает безопасности как самой Америки, так и её союзников.

Среди таких действий — вмешательство в выборы, кибератаки, давление на другие страны с помощью коррупции, преследование оппозиционеров и журналистов за границей, а также нарушение международных правил и границ других государств. По мнению американских властей, всё это представляет серьёзную угрозу для мира, демократии и стабильности.

Решение о продлении означает, что США будут и дальше использовать санкции и другие меры давления, чтобы сдерживать такую политику России. Это также даёт правительству США дополнительные полномочия для реагирования на подобные угрозы.

В связи с тем, что данные угрозы продолжают сохраняться, президент США принял решение продлить действие режима чрезвычайной ситуации ещё на один год — до 15 апреля 2026 года.