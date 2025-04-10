Сенаторы Шифф и Галльего требуют расследования возможной торговли инсайдерской информацией и коррупции на фоне приостановки тарифов Трампом

Сенаторы США Адам Шифф (демократ от Калифорнии) и Рубен Галльего (демократ от Аризоны) направили в Белый дом официальный запрос с требованием раскрыть информацию о возможных нарушениях федерального законодательства в области этики и торговли инсайдерской информацией. Поводом стало недавнее заявление бывшего президента Дональда Трампа о приостановке введения широкомасштабных тарифов, сделанное им на платформе Truth Social.

Законодатели обеспокоены тем, что члены семьи Трампа, а также сотрудники Белого дома и исполнительной власти могли использовать непубличную информацию в личных финансовых интересах, совершая сделки на фондовом рынке до официального объявления изменения тарифной политики.

В письме, адресованном в Управление правительственной этики (OGE), сенаторы требуют проведения расследования возможных конфликтов интересов. В частности, они хотят установить, какие именно чиновники участвовали в обсуждении изменения тарифной политики и совершали ли они финансовые операции на основе закрытой информации, в том числе через доверенных лиц.

Особое внимание обращается на утренние посты Трампа в день анонса, в которых он призывал своих подписчиков «ПОКУПАТЬ», что может указывать на попытку повлиять на рынок перед публикацией критически важной информации.

Также сенаторы вновь поднимают вопрос о потенциальных конфликтах интересов Илона Маска, напоминая, что ранее Шифф уже инициировал проверку его доступа к чувствительной информации и соответствия нормам этики. На фоне приостановки тарифов акции Tesla выросли почти на 20%, что усиливает обеспокоенность возможным использованием инсайдерской информации.

Сенаторы требуют предоставить полный список лиц, имевших доступ к обсуждениям и решению по тарифам, а также информацию о любых совершённых ими финансовых транзакциях.