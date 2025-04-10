Жительница Такомы арестована в округе Клэллам за участие в мошенничестве на $125,000

35-летняя жительница Такомы была арестована в округе Клэллам (штат Вашингтон) после проведения специальной операции, в ходе которой было раскрыто её предполагаемое участие в изощрённой схеме мошенничества, в результате которой 71-летняя жительница города Секвим лишилась $125,000.

Мошенничество началось с телефонного звонка, который пенсионерка получила от мужчины, выдававшего себя за следователя отдела по борьбе с мошенничеством компании Amazon. Он затем перевёл её на «агента Федеральной торговой комиссии» по имени Джон Дэвис. Подозреваемые убедили женщину, что она находится под следствием по делу об отмывании денег и должна передать крупную сумму наличными, чтобы доказать свою невиновность. В течение нескольких транзакций потерпевшая сняла десятки тысяч долларов и передала их мужчине, выдававшему себя за агента.

Схема была раскрыта благодаря бдительности банковского сотрудника, который предупредил женщину, что она возможно стала жертвой мошенников. Это привело к расследованию со стороны офиса шерифа округа Клэллам. 12 марта детективы организовали операцию по поимке подозреваемой: женщина следовала указаниям подозреваемым и подготовила $40,000 для очередной передачи. В момент получения наличных была задержана Алла Машкова из Такомы.

Машкова, которой во время допроса потребовался переводчик с украинского языка, была заключена в тюрьму округа Клэллам по обвинению в вымогательстве второй степени и покушении на кражу первой степени. Власти считают, что в схеме участвовало несколько человек, и продолжают расследование.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, суд назначен на июнь этого года. Машкова находится под домашним арестом и не признаёт себя виновной.

Позже полиция округа Клеллам задержала предполагаемого соучастника Машковой, 39-летнего Пралая Кумара Кара из Ботелла. Сообщается, что его нашли с помощью записей с камер Walgreens и автобуса Clallam Transit.

21 марта Кара обнаружили в его квартире, где он спрятался в запертой ванной. При обыске полиция изъяла 80 телефонов, 9 компьютеров и доказательства, что он получил тысячи долларов от жертв мошенничества.

Кара арестован и доставлен в тюрьму по обвинениям в крупной краже и вымогательстве.

Офис шерифа округа Клэллам призывает жителей сохранять бдительность и сообщать о подозрительной активности по телефону 360-417-2262 или через сайт: clallamcountywa.net.