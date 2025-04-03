70 миллионов американцев могут столкнуться с потерей медицинской помощи, поскольку Конгресс предлагает сократить Medicaid на 800 миллиардов долларов

В прошлом месяце Палата представителей предложила сократить бюджет Medicaid на $800 млрд, что является крупнейшим сокращением за всю историю программы. Сенат готов рассмотреть аналогичную меру в апреле.

Программа охватывает людей с низким доходом, беременных женщин, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, эта мера, по сути, исключит покрытие для 15,9 млн человек. Предлагаемые сокращения непропорционально затронут также и этнические сообщества, включая латиноамериканские и чернокожие семьи. Более 20 миллионов латиноамериканцев, 13 миллионов чернокожих и 3,5 миллиона азиатов американского происхождения полагаются на Medicaid.

31 миллион детей в США также охвачены Medicaid через Программу медицинского страхования детей. В Калифорнии Medicaid известен как MediCal.

На брифинге ACOM (бывш. EMS) 21 марта приглашенные спикеры обсудили предлагаемые сокращения и их влияние на малообеспеченные работающие семьи, детей и пожилых людей.

Резолюция по бюджету о сокращении по меньшей мере 880 млрд долларов до 2034 года на программы здравоохранения и питания была предложена Комитету по энергетике и торговле Палаты представителей США в конце февраля, и Палата представителей готова проголосовать по этой мере в конце апреля.

“Масштабы сокращений необычайны. Ничто в истории Америки не было даже отдаленно похоже на это,” — сказал Стэн Дорн, директор проекта политики в области здравоохранения в UnidosUS.

Предыдущие сокращения были при администрации Рейгана в 1981 и 1982 годах, составили 3,9 миллиарда долларов, что сократило количество зачисленных на 13%; в сегодняшних условиях это составило бы 12,4 миллиарда долларов и 9 миллионов человек. В 2023 году общие расходы Medicaid составили около 860 миллионов долларов; если бы сокращения были реализованы, каждый избирательный округ по всей стране потерял бы в среднем 2 миллиарда долларов федеральных средств за девять лет.

“Апрельская мера была принята одним партийным голосованием,” – сказал Стэн Дорн.”Все республиканцы, кроме одного, проголосовали за нее, все демократы проголосовали против нее. Теперь для принятия большинства законопроектов необходимо получить 60 голосов в Сенате, что означает, что вам нужна поддержка демократов и республиканцев, но согласование бюджета имеет “ускоренную” процедуру, при которой законопроекты могут быть приняты исключительно голосами республиканцев.”

“Невозможно сократить такие огромные суммы из Medicaid, не навредив миллионам людей,” — продолжил он. “Республиканцы делают это потому, что налоговые льготы Трампа 2017 года, которые в первую очередь пошли на пользу крупным корпорациям, истекут после этого года, если они не смогут выплатить почти 5 триллионов долларов, согласно Бюджетному управлению Конгресса, чтобы продолжить их. Это полная противоположность тому, что было обещано американскому народу. Это оставление людей наедине с медицинскими счетами без защиты страховки, расходы растут, а не снижаются.”

По его словам, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что план состоит в том, чтобы проголосовать за законопроект о бюджете на заседании палаты представителей к Пасхе, 20 апреля, и предоставить его на стол президенту к Дню поминовения, 26 мая. Стратегии реализации сокращения, обсуждаемые членами палаты представителей, включают прекращение или ограничение возможности штатов увеличивать свою долю фондов Medicaid путем налогообложения страховых компаний и больниц; ограничение общей суммы федеральных денег, которые штат может получить на одного участника; и прекращение Medicaid для участников, которые не соответствуют требованиям по трудоустройству.

“Medicaid является крупнейшим источником федеральных средств, поступающих в штаты,” — сказала Джоан Алкер, исполнительный директор Центра по делам детей и семей и исследований и профессор Фонда государственной политики Джорджтаунской школы Маккорта. “Даже штат, который хотел бы, не сможет поднять налоги в достаточной степени, чтобы компенсировать эти крупные федеральные сокращения, это будет иметь волновой эффект на все области бюджетов штатов, а не только на Medicaid. Штатам придется столкнуться с необходимостью натравливать друг на друга очень и очень уязвимые слои населения — стареющее население, которому требуется долгосрочный уход, детей, людей с ограниченными возможностями, семьи с низким доходом.”

В настоящее время в Medicaid зачислено около 72,1 миллиона американцев, а в CHIP — 7,2 миллиона, в том числе более 37 миллионов детей (примерно половина всех детей в США), 20 миллионов латиноамериканцев, 13 миллионов чернокожих, 4,8 миллиона азиатов и 700 000 коренных американцев.

“Мы много слышим о сокращении мошенничества. Но если вы хотите бороться с мошенничеством, то смотрите, где оно происходит, иначе люди, зачисленные в Medicaid, являются жертвами, а не преступниками,” — пояснил Алкер. “Предложения, ограничивающие доступ людей, не решают проблему мошенничества. Предложения по борьбе с мошенничеством включают в себя найм большего количества прокуроров в Департамент юстиции и усиление подразделений по борьбе с мошенничеством в Medicaid. Это не предложения по борьбе с мошенничеством, это предложения по сокращению Medicaid.”

Влияние этих сокращений особенно ощутят общественные медицинские центры, которые обслуживают 32,5 миллиона человек — часто это участники Medicaid и незастрахованные пациенты, которые и так испытывают наибольшие трудности с доступом к медицинской помощи.

“С сокращениями вы, вероятно, увидите, что медицинские центры будут вынуждены сократить часы работы, урезать ключевые программы, а не нанимать новых сотрудников,” — сказала Джоанн Прис, директор по государственным и внешним связям Ассоциации общественных клиник округа Лос-Анджелес, представляющей 66 организаций медицинских центров и два миллиона пациентов по всему округу.

Medicaid является крупнейшим источником финансирования медицинских центров по всей стране, на долю которого приходится 43% от общего дохода в размере 46,7 миллиарда долларов. Примерно половина пациентов медицинских центров пользуются услугами Medicaid.

“Между тем, расширение Medicaid оказывает драматическое влияние на способность наших пациентов получать медицинскую помощь,” — объяснила Прис. “За чуть более чем десятилетие с момента принятия Закона о доступном медицинском обслуживании и дальнейших расширений, которые мы осуществили в Калифорнии, пациенты медицинских центров в округе Лос-Анджелес перешли от большинства незастрахованных к большинству застрахованных.”

В 2011 году 58% пациентов медицинских центров округа Лос-Анджелес не были застрахованы; в 2023 году их было 14%.

“Наши сокращения Medicaid в виде трехногого стула нанесут вред здоровью пациентов во всей системе. Когда пациенты не застрахованы, они с большей вероятностью будут минимизировать или откладывать лечение, у них есть страхи, связанные с расходами, и это приводит к ухудшению состояния здоровья в долгосрочной перспективе. Это приводит к тому, что люди полагаются на отделения неотложной помощи для получения помощи, что никому не идет на пользу,” – добавила Прис.

По ее словам, недавний опрос KFF показывает, что две трети взрослых американцев “говорят, что кто-то из их близких получал помощь от Medicaid в какой-то момент, включая более половины (53%), которые говорят, что они сами или член их семьи были охвачены программой”. Тот же опрос показал, что “очень благоприятные” или “довольно благоприятные” взгляды на Medicaid были у большинства респондентов-демократов (88%), республиканцев (64%) и независимых (81%).

“В ноябре прошлого года люди голосовали своими кошельками, стремясь к большей доступности, в том числе и в области здравоохранения, но предлагаемые сокращения разорвут нашу систему безопасности, заставив семьи потерять покрытие и доступ к медицинскому обслуживанию и переложив расходы на людей, которые и так борются с расходами на все остальное,” — сказал Энтони Райт, исполнительный директор Families USA.

“Все это, чтобы профинансировать налоговое сокращение, направленное на самые богатые корпорации, является сокращением системы здравоохранения, которая служит всем нам,” — продолжил он. “Будь то ваша местная больница, вынужденная закрыть свое отделение неотложной помощи или увеличить время ожидания или сократить объем услуг, или общественные клиники и учреждения длительного пребывания, которые и так не смогут держать свои двери открытыми. Эти сокращения Medicaid почувствуют люди в каждом штате и каждом избирательном округе в стране, независимо от нашей расы, этнической принадлежности, партии, поставщика медицинских услуг или того, как мы получаем страховку.”

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com