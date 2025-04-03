4 республиканца и все демократы приняли резолюцию против пошлины в отношении Канады

В среду, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов на импортные товары, объяснив это решением защитить американскую промышленность и рабочие места, так как многие страны, по его словам, устанавливают несправедливые пошлины на американскую продукцию. Теперь Америка будет отвечать аналогичными мерами.

Днем в Розовом саду Белого дома Трамп объявил 2 апреля «Днем освобождения» Америки и заявил о введении беспрецедентных с начала прошлого века массовых тарифов на импорт в США. Президент, подписавший указ о введении тарифов, настаивал на том, что дни, когда США были использовали в чужих интересах, «прошли».

Чтобы обойти Конгресс при введении пошлин, Трамп заранее расширил определение угроз национальной безопасности, включив в них торговый дефицит США. Теперь у него есть полномочия объявлять чрезвычайное положение, позволяющее вводить пошлины без одобрения законодателей.

“Мы снова сделаем Америку великой и процветающей. Нашу страну грабили более пятидесяти лет, но этому пришел конец,” – заявил Трамп в среду утром в Розовом саду.

Трамп предложил «дружеский» тариф, который будет примерно вдвое ниже пошлин, взимаемых с американских товаров за рубежом. Кроме того, он объявил о введении базового 10% тарифа на весь импорт в США, который начнет действовать 5 апреля. По его мнению, эти меры должны вынудить другие страны пересмотреть свою торговую политику и устранить барьеры для американской продукции. Он также сообщил о введении дополнительных ответных тарифов против «злейших нарушителей», которые вступят в силу 9 апреля.

Однако уже вечером этого же дня Сенат при поддержке всех демократов и четырех республиканцев (Лизы Мурковски из Аляски, Сьюзан Коллинз из Мэна, Митча Макконнелла из Кентукки и Рэнда Пола из Кентукки) – 51 голосом против 48 – принял резолюцию, которая не позволяет Трампу ввести пошлины в отношении Канады. Однако, как ожидается, и Резолюции нет шансов быть принятой палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев.

В ответ на голосование за Резолюцию в своей соцсети Truth Social Трамп назвал поименно назвал республиканцев, поддержавших ее, и призвал их отклонить резолюцию Канады. Он обвинил Канаду в бездействии, чтобы остановить поступление фентанила и других нелегальных наркотиков через свою границу.

В заявлении, последовавшим за голосованием, Митч Макконнелл заявил: “Как я всегда предупреждал, тарифы — это плохая политика, а торговые войны с нашими партнерами больше всего вредят трудящимся.”

Экономисты предупреждают, что новые тарифы Трампа неизбежно приведут к повышению цен на импортные товары и к инфляции, что естественным образом отразится на потребителях и замедлит экономический рост. Торговые партнеры США скорее всего введут ответные тарифы, что приведет к торговой войне. Однако Трамп уже сказал, что готов к переговорам, и если кому не нравятся его новые пошлины — “отменяйте свои, и посмотрим”.

Объявление новых пошлин на импорт в США отразилось на мировых товарных и финансовых рынках: на торгах вечером в среду, 2 апреля, курс доллара опустился по отношению к другим валютам, вниз пошли и цены на нефть, а вот стоимость золота бьет рекорды. На фондовом рынке США фьючерсы на акции компаний из индекса S&P500 упали в среднем на 1,7%, индекса Nasdaq – на 2%, доходность гособлигаций США тоже снизилась..

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship