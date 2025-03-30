Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифа в размере 25% на импорт автомобилей и некоторых автомобильных комплектующих, ссылаясь на угрозу национальной безопасности.

По словам Трампа, он пошёл на этот шаг для поддержки американского автопрома и защиты внутренних производственных мощностей.

Тарифы затронут легковые автомобили, включая седаны, внедорожники, минивэны и лёгкие грузовики, а также ключевые компоненты, такие как двигатели, трансмиссии и электросистемы. Президент отметил, что избыточный импорт подрывает внутреннюю промышленность и создаёт угрозу для США.

Для компаний, работающих в рамках соглашения США-Мексика-Канада (USMCA), предусмотрят механизм сертификации, который позволит применять тариф только к той части продукции, которая не произведена в США.

По заявлению администрации президента, «решение о введении тарифов направлено на восстановление позиций американской автомобильной индустрии, которая в последние десятилетия утратила конкурентоспособность. В 1985 году на заводах, принадлежащих американским компаниям, было произведено 11 миллионов автомобилей — 97% от общего объёма производства в США. В 2024 году половина из 16 миллионов проданных автомобилей была импортирована, а из оставшихся 8 миллионов доля американских комплектующих составила лишь 40–50%».

Сторонники инициативы утверждают, что торговый дефицит США по автозапчастям достиг $93,5 млрд в 2024 году. В автомобильной отрасли занято около миллиона американских работников, но с 2000 года численность занятых в производстве автозапчастей сократилась на 34%, до 553 тысяч человек. Американские автопроизводители также уступают в области исследований и разработок: их доля в глобальных инвестициях составляет всего 16%, тогда как Евросоюз контролирует 53%.

Белый дом утверждает, что исследования показывают: тарифы могут быть действенным инструментом защиты национальных интересов. В отчёте Международной торговой комиссии США за 2023 год отмечалось, что пошлины на $300 млрд импорта способствовали снижению закупок китайской продукции и росту американского производства. Анализ Атлантического совета показал, что тарифы стимулируют спрос на товары местного производства.

По данным Экономического института политики, введённые в первый президентский срок Трампа тарифы не оказали значительного влияния на уровень инфляции. Бывший министр финансов Джанет Йеллен также заявляла, что повышение пошлин не приведёт к заметному росту цен для американских потребителей.

Кроме того, экономический анализ 2024 года показал, что введение глобального тарифа в 10% способно увеличить ВВП США на $728 млрд, создать 2,8 млн рабочих мест и повысить реальные доходы домохозяйств на 5,7%.

Таким образом, президент выполняет свои обещания, несмотря на возражения Канады и Мексики, обеспокоенных последствиями для торговых отношений.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship