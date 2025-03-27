Выступая на слушаниях в сенатском комитете по разведке в среду директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил, что украинская нация и армия постоянно недооцениваются, также он выразил уверенность, что украинские военные не прекратят сопротивление, даже если окажутся без вооружения.

«Я уверен, исходя из своих наблюдений и разведывательной информации, что они будут сражаться без оружия, если не получат условий, которые обеспечат прочный мир», — сказал он на слушаниях. «Согласно разведывательным данным и собственным наблюдениям, могу утверждать: они продолжат бой, даже если останутся без оружия. Украинцы не отступят, пока не получат условия, которые обеспечат стабильный мир.»

В слушаниях в Сенате также участвовали директор Национальной разведки Тулси Габбард, начальник разведки Министерства обороны Джеффри Круз, директор ФБР Кэш Пателя и директор АНБ Пол Накасоне.

В своем выступлении Рэтклифф отметил, что Россия не сможет достичь своих максимальных целей ни на поле боя, ни на переговорах, добавив, что президент США Дональд Трамп предотвратит такие последствия. Он также подчеркнул, что любые возможные мирные переговоры потребуют компромиссов с обеих сторон, и что Вашингтон осознает риски, связанные с возможной победой Москвы.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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