В настоящее время Республиканская партия располагает большинством в Палате представителей и Сенате, что даст Трампу свободу действий в реализации программы по снижению налогов и борьбе с нелегальной иммиграцией, пишет VOA.

В понедельник Конгресс сертифицировал победу Дональда Трампа на президентских выборах-2024 над кандидатом от демократов – действующим вице-президентом Камалой Харрис.

Подтверждение результатов выборов, состоявшихся в понедельник в 50 штатах и округе Колумбия, было проведено в ходе короткой официальной церемонии на совместном заседании Палаты представителей и Сената. На ней председательствовала Камала Харрис, исполнявшая обязанности вице-президента и председателя Сената.



Харрис признала свое поражение; нынешний президент Джо Байден подчеркнул необходимость мирного процесса передачи власти.

Окончательная сертификация подтвердила предварительные данные о том, что Трамп получил 312 голосов выборщиков против 226 голосов, поданных за Харрис.



Кроме того, республиканцы теперь располагают большинством в Сенате, а также незначительным перевесом в Палате представителей. Эти факторы дают Трампу свободу действий в реализации программы по снижению налогов и борьбе с нелегальной иммиграцией.

20 января состоится его инаугурация.



Трамп также заявил, что планирует помиловать некоторых лиц, обвиняемых в причастности к нападению на Капитолий 6 января 2021 года.

«Сегодня Конгресс подтверждает нашу великую победу на выборах – важный момент в истории. MAGA!» написал Трамп на своей социальной платформе Truth Social в понедельник.