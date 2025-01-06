В конце декабря Госдепартамент США сообщил, что учитель истории из Пенсильвании Марк Фогель, арестованный в России четыре года назад по обвинению в хранении наркотиков, был признан правительством США несправедливо задержанным.

В Москве около 10 лет Фогель работал учителем в англо-американской школе, в которой учатся дети иностранных дипломатов.

В настоящее время гражданин США отбывает 14-летний тюремный срок в России после того, как в августе 2021 года он был задержан с марихуаной – 17 граммов, предназначенной для лечения хронической боли в спине – в московском аэропорту Шереметьево летом 2021 года. Он имел дипломатический статус и, как посчитало МВД РФ, мог использовать его для организации канала поставки наркотиков в Россию.

В 2022 году тысячи людей подписали петицию, призывающую правительство США сделать больше для возвращения Фогеля домой. Законодатели, включая сенаторов Пенсильвании Боба Кейси и Джона Феттермана, а также представителя США Гая Решенталера, также оказали давление на президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, чтобы те признали его заключение неправомерным.

В декабре 2022 года США и Россия договорились об Обмене заключенными, в который вошла и игрок WNBA Бриттни Грайнер, но Марк Фогель в сделку не входил. В августе 2024 года состоялся еще один обмен между Россией и США: на родину вернулись репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан и Российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева, но Марк Фогель опять не был включен в эту сделку.

“Соединенные Штаты уже некоторое время работают над освобождением Марка Фогеля,” — говорится в заявлении Госдепартамента. “Мы давно призывали к его гуманитарному освобождению и пытались включить его в сделку от 1 августа, но не смогли.”

Решение Госдепа США о присвоении статуса неправомерно задержанного принимается учетом нескольких факторов, к которым в том числе относятся наличие достоверной информации о невиновности человека и намерение удерживать гражданина США с целью повлиять на политику США или добиться уступок от американского правительства. Теперь делом Фогеля будет заниматься спецпосланник президента по делам заложников, в функции которого входит ведение переговоров об освобождении заложников и других несправедливо задержанных американцев.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship