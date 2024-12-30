30 декабря во Дворце изящных искусств в Сан-Франциско балетная труппа Большого Киевского балета (The Grand Kyiv Ballet), гастролирующая в США, планирует выступить с постановкой «Щелкунчика».

Украинские исполнители будут ставить классику – балет “Щелкунчик” великого русского композитора П.И.Чайковского, именем которого также названа Киевская консерватория (Национальная музыкальная академия). Из-за российского вторжения в 2022 году группа несогласных, в том числе некоторые студенты консерватории, требовала убрать имя композитора из ее названия, была даже зарегистрирована соответствующая петиция, однако название музыкального заведения осталось неизменным.

В условиях продолжающейся войны основная цель Большого Киевского балета – дать возможность артистам работать и танцевать несмотря на продолжающуюся войну с Россией. Украинские танцовщики уже выступили в Сиэтле и в понедельник впервые продемонстрируют свое искусство калифорнийской публике. Танцовщики балета дали небольшое интервью NBC BayArea, в котором поблагодарили американцев и соотечественников за теплый прием и поддержку.

Цена билетов вполне доступная и варьируется от $39 до $69 за место, места в наличии есть, включая портер.

После Сан-Франциско киевский балет выступит 3 января в Хейварде, а затем – в штатах Орегон и Вашингтон.