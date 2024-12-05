Администрация Нью-Йорка прекращает свою пилотную программу Immediate Response Cards, по которой иммигрантам-просителям убежища выдавались предоплаченные карточки для покупки продуктов и предметов первой необходимости. Программа была запущена в начале текущего года, чиновники прогнозировали, что она сэкономит городу 7,2 млн долларов в год.

В ноябре было принято решение о ее прекращении с нового года, а программу все чаще называли спорной и противоречивой.

В заявлении в четверг представитель мэрии Нью-Йорка сказал:

“Благодаря пилотной программе карт немедленного реагирования мы смогли сократить пищевые отходы, перенаправить миллионы долларов в нашу местную экономику и предоставить более культурно релевантную еду более 2600 семьям мигрантов, находящимся под нашей опекой. Поскольку мы движемся к более конкурентоспособным контрактам для программ для просителей убежища, мы решили не продлевать экстренный контракт для этой пилотной программы после завершения годичного срока. За два года мы оказали помощь более чем 222 000 мигрантов, сэкономив 2 миллиарда долларов на расходах, связанных с просителями убежища. Благодаря нашим усилиям по переселению, интенсивному управлению делами и ведущей в стране помощи в подаче заявлений на предоставление убежища Центр, более 160 000 мигрантов покинули нашу систему приютов и предприняли следующие шаги к самодостаточности. Мы продолжим внедрять и учиться на инновационных пилотных программах, таких как программа карт немедленного реагирования, поскольку мы заботимся о сотнях вновь прибывших каждую неделю.”

Нью-Йорк потратил 3,6 млн долларов на дебетовые карты для примерно 2600 семей мигрантов, которые живут в приютах без доступа к кухне. Семьи мигрантов, участвующие в программе, продолжат получать дебетовые карты до конца года. Потом город вернется к предоставлению мигрантам упакованных обедов.

Сообщается, что пилотная программа с предоплаченными картами позволила уменьшить объем пищевых отходов и предоставить более качественную пищу 2,6 тысячам семей мигрантов, миллионы долларов были перенаправлены в местную экономику.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship