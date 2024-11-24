Недавно губернатор Гэвин Ньюсом приобрел роскошный дом в округе Марин, одном из самых дорогих округов Америки, за 9,1 млн долларов. Эта покупка вызвала волну критики среди местных СМИ, которые упрекают губернатора в столь дорогостоящей покупке в то время как большинству калифорнийцев приходится задумываться о том, как оптимизировать свои расходы, чтобы накрыть праздничный стол – на следующей неделе День Благодарения, да и Рождество на за горами – заплатить счета PG&E, во время закрыть кредитные платежи, найти бензин подешевле и купить подарки детям.

Офис губернатора заявляет, что Ньюсом будет делить свое время между двумя домами, “чтобы обеспечить непрерывность образования своих детей, семья продолжает делить свое время между округами Сакраменто и Марин”, сообщил представитель офиса губернатора Тhe Sacramento Bee.

Прежний дом Ньюсом находится в Фэр-Oакс, пригороде Сакраменто, его рыночная цена составляет $3,7 млн.

Старший ребенок губернатора поступил в «Branson School», стоимость обучения в которой составляет $60 000 в год.

Новый дом губернатора расположен в Кентфилде, его составляет более 5 600 кв.фт (520 кв.м.), площадь земельного участка не превышает 0,41 гектара. Сделка была завершена 14 ноября 2024 года. Калифорнийскому губернатору пришлось переплатить за покупку этой недвижимости и заплатить на 7% больше первоначальной суммы.

У Ньюсома уже был дом в Кентфилде: в 2011 году он приобрел недвижимость за $2,2 млн, а весной 2021 года – продал.

На территории участка находятся бассейн, спа, гостевой дом, садовые скульптуры, а в самом доме – окна от пола до потолка, шесть спален, гардеробные и пять ванных комнат. На заднем дворе расположен сад с кострищем. Домовладение находится в живописном месте с видом на гору Тамальпаис.

Гэвина Ньюсома называют возможным кандидатом на следующих президентских выборах. В январе 2027 года истекает срок полномочий как губернатора Калифорнии. В 2028 году он вполне может участвовать в президентской кампании.

Журналистка “The Sacramento Bee” Робин Еплей написала авторскую заметку, в которой она жестко критикует губернатора Ньюсома за покупку роскошного дома и называет ее “пощечиной каждому жителю штата”. Она напоминает, что Ньюсом не рассказывает, откуда берется его личное богатство – не публикует свои налоговые декларации каждый год, в последний раз калифорнийцы видели что-либо о его доходах в 2020 году”.

Журналистка упрекает губернатора в лицемерии и что он, “вместо того, чтобы сделать больше для улучшения положения калифорнийцев или даже просто выразить сочувствие, цепляется за одно из самых дорогих мест для проживания в стране..”.

“Как он может призывать к бережливости в государственном бюджете, когда он тратит миллионы на дом с бассейном, спа, садовыми скульптурами и 5600 кв. футов?… Каждая часть этого решения (курсировать между Сакраменто и округом Марин, прим. “Славянский Сакраменто”) попахивает непомерным богатством и привилегиями, в той степени, которую большинство калифорнийцев никогда не испытают и о которой не могут мечтать,” – пишет Робин Еплей.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com