В калифорнийском парке развлечений ситуация для 22 человек оказалась совсем не веселой, когда они застряли на одном из аттракционов почти на 2 часа из-за неисправности оборудования.

Это произошло в обычный будний день, когда Буэна-Парк был заполнен туристами и местными жителями. Аттракцион Sol Spin в Knott’s Berry Farm перестал дарить эмоции любителям острых ощущений около 14:00 по местному времени.

Спустя пару часов людей, наконец, удалось спасти от неудавшегося приключения, которое, к счастью, закончилось без жертв. Тем не менее, как сообщают местные СМИ, двоих женщин все же доставили в местную больницу, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship