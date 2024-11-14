Взгляд на выборы 2024 года — кто голосовал, почему, что могут означать результаты?

Вероятно, потребуется некоторое время, чтобы полностью понять события 5 ноября и факторы, повлиявшие на результаты. Очевидно, что эти выборы окажут значительное влияние на весь мир. Панель спикеров на еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 8 ноября поделили экспертным мнением, которое поможет контекстуализировать результаты выборов, включая обсуждения политического насилия, женского голосования, влияния проблем иммиграции на мотивацию избирателей и роли цветных сообществ.

“Существует похожее общественное заблуждение относительно политического насилия. Мы, похоже, предполагаем, что либо мы можем его предсказать, либо оно вообще не произойдет, поэтому мы постоянно удивляемся, когда оно происходит,” — сказал доктор Роберт Пейп, профессор политологии в Чикагском университете и основатель и директор Чикагского проекта по безопасности и угрозам (CPOST).

Он упомянул, что Департамент юстиции раскрыл заговор с целью найма на убийство, организованный обвиняемым агентом иранского правительства с целью убийства избранного президента Трампа до выборов.

“Нам нужно быть бдительными в отношении этого. Для меня не станет сюрпризом, если будет больше покушений с настоящего момента до 20 января (дата инаугурации, прим. “Славянский Сакраменто”), и в первые 100 дней после это даты, особенно если он продолжит агрессивные планы депортации, которые включают отправку агентов ICE в города-убежища для синих (демократов, прим. “Славянский Сакраменто”), такие как Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Портленд, где протесты иммигрантов переросли в насилие в 2020 году,” — сказал Пейп.

“Политическое насилие действует как лесной пожар. Мы можем измерить материал, который может воспламениться, но мы не можем предсказать, какие удары молнии, брошенные окурки, оставленные без присмотра костры его вызовут,” — добавил он. “Например, вашингтонский марш сопротивления в январе этого года запланирован как мирное собрание с участием 50 000 человек, это не значит, что так и будет. Мы находимся на пороховой бочке страны.”

“Политическому насилию способствуют нарративы, которые обвиняют какую-либо одну группу людей в исходе этих выборов — например, что женщины проиграли выборы из-за женщины-кандидата,” — сказала Келли Диттмар, директор по исследованиям Центра американских женщин и политики при Ратгерском университете.

Она рассказала, что экзит-полы 2024 года показывают, что 54% ​​женщин и 44% мужчин проголосовали за Харрис, в то время как 44% женщин и 54% мужчин проголосовали за Трампа. Гендерный разрыв в голосовании 2024 года, когда женщины на 10 пунктов реже, чем мужчины, поддерживали Трампа, аналогичен разрыву на недавних выборах; в 2020 году разрыв составлял 12 пунктов, а в 2016 году — 11.

“Женщины с большей вероятностью, чем мужчины, поддерживали кандидата от Демократической партии и с меньшей вероятностью поддерживали республиканца на каждых выборах с 1980 года. Но одних этих совокупных показателей недостаточно, чтобы по-настоящему понять голосование женщин,” — сказала Келли Диттмар.

По ее словам, большинство белых женщин (52%) проголосовали за республиканцев, более 90% чернокожих женщин проголосовали за демократов. Экзит-пол AP VoteCast показывает, что треть чернокожих женщин заявили, что Харрис, как первая женщина-президент, “была самым важным фактором” в их голосовании, по сравнению с 14% всех женщин и 11% всех мужчин.

“Мы говорим о гендере избирателей, но мы также должны признать, каким образом гендер играет роль в том, за кого мы готовы голосовать,” — продолжила она.

Опрос Института исследований общественной религии, проведенный в октябре 2024 года, показал, что, хотя в целом 43% американцев согласны с тем, что “общество в целом стало слишком мягким и женственным”, снизились по сравнению с 48% в 2023 году, партийные разногласия более чем удвоились с 2011 года: 73% республиканцев говорят, что общество слишком мягкое и женственное, по сравнению с 42% независимых кандидатов и 16% демократов.

“Дело не столько в личности Харрис, сколько в том, почему использование мужчиной недовольства по поводу ущемленной мужественности не лишило его возможности победить,” — добавила Диттмар.

“Без прикрас, это худший результат, которого мы могли ожидать. Большинство голосов избирателей против нас,” — сказала Ванесса Карденас, исполнительный директор America’s Voice. “Экономические проблемы превзошли остальные”.

Она рассказала, что опрос Pew Research, проведенный в сентябре 2024 года, показал, что 81% зарегистрированных избирателей заявили, что “экономика будет очень важна для их голоса”. А экзит-пол AP показал, что “избиратели в целом считали, что Трамп будет лучше подготовлен, чем Харрис, к управлению экономикой и рабочими местам”.

“Неудивительно, что иммиграция была еще одним важным мотивирующим фактором, поскольку республиканцы провели самую жестокую антииммигрантскую кампанию среди всех крупных партий в современной истории,” — продолжила Ванесса Карденас.

Она рассказала об отчете America’s Voice за октябрь 2024 года с использованием данных AdImpact, который показал, что кандидаты и организации от Республиканской партии в этом году потратили “964 миллиона долларов на 1892 уникальных телевизионных рекламных ролика, в которых упоминается иммиграция”.

“Сама иммиграция переосмысливается,” — объяснила Карденас. “Поскольку разговоры об отмене гражданства по праву рождения, TPS и DACA становятся мейнстримом, границы между “легальными” и “нелегальными” размываются.”

“Азиатско-американский избирательный блок особенно поддерживает проиммигрантские законы, особенно те, которые позволяют гражданам привозить родственников в США,” — сказал Джон С. Янг, президент и исполнительный директор Asian Americans Advancing Justice (AAJC). “Сообщество AAPI имеет самую высокую долю иммигрантов среди всех расовых и этнических групп, около двух третей американцев азиатского происхождения и одна шестая жителей островов Тихого океана родились за пределами США.”

Опрос Pew, проведенный в октябре 2024 года, показал, что 82% иммигрантов азиатского происхождения из Америки поддержали приоритет семейной иммиграции. Опрос избирателей AAJC, проведенный в том же месяце, показал, что наиболее важные для избирателей AAPI вопросы были схожи с теми, которые наиболее важны для избирателей в целом, первые три — это рабочие места и экономика (86%), инфляция (85%) и здравоохранение (85%).

“Эти вопросы привели к тому, что Трамп стал первым избранным президентом-республиканцем, выигравшим всенародное голосование за более чем 20 лет,” — сказал Бен Джелус, исполнительный директор Sierra Club и бывший президент и генеральный директор NAACP. “Вы не можете объяснить это, не глядя на деиндустриализацию нашей страны за последние 30 лет после НАФТА.”

С 1994 года, когда при президенте Клинтоне вступило в силу Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), США потеряли более 80 000 производственных предприятий по 2014 год, последний год, по которому доступны данные Census. Для сравнения, в США около 19 500 городов и поселков

“Это означает, что большинство американцев теперь живут там, где раньше была фабрика, а когда эта фабрика закрылась, то, что резко возросло, — это отчаяние, нищета, безработица, наркомания и смерть от самоубийства,” — сказал Джелус. “Мы должны вернуться к базовой американской формуле построения экономики, которая “поднимает все лодки”, делая то, что мы всегда делали: проектируя новые вещи, следуя науке, а затем строя их здесь.”

“С Законом о снижении инфляции, принятым при президенте Байдене в 2022 году и санкционирующим выделение 783 млрд долларов на внутренние расходы на энергетику и борьбу с изменением климата, крупнейшими в истории США, мы делаем то, чего не делали при моей жизни: открываем заводы, используя самую большую экономическую возможность на земле, шанс изменить способ энергоснабжения мира,” — продолжил он.

По состоянию на август 2024 года данные Climate Power показывают, что американские компании сообщили о 646 новых проектах в области чистой энергии, создав 334 565 новых рабочих мест и привлекая 372 млрд долларов новых инвестиций.

“Поворот вправо, который мы увидели, — это прямая линия от нас, предавших трудящихся этой страны,” — сказал Бен Джелус,. “Это отразилось и на собственных действиях Трампа: в 2016 году он пообещал уничтожить Obamacare, и его собственная партия взбунтовалась. На этот раз избранный вице-президент Вэнс раскритиковал новые зеленые рабочие места как “объедки со стола”, и избиратели-республиканцы взревели в ответ.”

“Во многих красных штатах избиратели могут разделиться по вопросу, хотят ли они чистых технологий, но они едины в желании, чтобы они производились там, потому что понимают, что их состояние связано с ними,” — добавил он. “Трамп может говорить, что хочет, но это будущее, и люди не вернутся назад.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.