Избранный президент обнародовал номинантов на посты министра обороны, министра внутренней безопасности и директора ЦРУ, а также объявил о том, что Илон Маск и Вивек Рамасвами займутся оптимизацией работы федерального правительства

Избранный президент Дональд Трамп во вторник предложил кандидатуры на сразу несколько важных постов в своем будущем кабинете, обнародовав имена министра обороны, министра внутренней безопасности и директора ЦРУ.

Трамп заявил, что министром обороны в его администрации он хотел бы видеть Пита Хегсета, комментатора Fox News и ветерана армии, который выступает против нынешнего «прогрессивного», по его словам, руководства Пентагона.

Хегсет, если его кандидатура будет утверждена Сенатом, может выполнить обещания Трампа, данные им во время предвыборной кампании, избавив армию от генералов, которых Трамп обвиняет в продвижении прогрессивных инициатив по диверсификации состава военнослужащих, против чего выступают консерваторы.

Это также может привести к конфронтации между Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов, генералом ВВС Чарльзом Брауном, которого Хегсет обвинил в выражении «радикальных позиций левых политиков».

Трамп, объявляя о своем решении, упомянул, что Хегсет является армейским ветераном и служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо.

Во вторник Трамп также выдвинул кандидатуру губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на пост министра внутренней безопасности, выбрав верную союзницу на пост министра, отвечающего за национальную безопасность.

Ноэм в 2022 году успешно переизбралась на пост губернатора Южной Дакоты, став известной на национальном уровне после отказа вводить масочный режим в штате во время пандемии COVID-19.

Министерство внутренней безопасности США, в котором работает 260 000 человек, занимается множеством вопросов, включающих обеспечение безопасности на границе, противодействие террористическим угрозам и кибербезопасность.

«Кристи проявила себя как очень решительный сторонник безопасности границ. Она стала первым губернатором, отправившим солдат Национальной гвардии в Техас для помощи в борьбе с кризисом на границе при администрации Байдена, и всего они были отправлены туда восемь раз», — отметил Трамп в своем заявлении.

Трамп заявил, что Ноэм будет тесно сотрудничать с «пограничным царем» Томом Хоманом.

Неожиданным стало заявление Трампа о том, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен и бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами могут возглавить структуру, задачей которой станет оптимизация государственного управления.

Маск и Рамасвами «будут прокладывать путь для моей администрации, чтобы сократить бюрократию, урезать избыточные регулирования, сократить нецелевые расходы и перестроить федеральные агентства», — сказал Трамп в заявлении.

Трамп добавил, что их работа должна завершиться к 4 июля 2026 года, и отметил, что уменьшение расходов и повышение эффективности правительства станет «подарком» стране к 250-й годовщине подписания Декларации независимости.

Маск пожертвовал миллионы долларов на поддержку предвыборной кампании Трампа и делал совместные публичные заявления с ним. Трамп ранее говорил, что предложит Маску, самому богатому человеку в мире, роль в своей администрации, ориентированную на повышение эффективности государственного управления.

Как ожидается, аббревиатура названия новой структуры – “Департамента повышения эффективности правительства” — DOGE — совпадает с названием криптовалюты Dogecoin, которую Маск активно продвигает.

Трамп также сообщил во вторник о том, что он решил назначить Джона Рэтклиффа, бывшего директора Национальной разведки, главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

«От разоблачения ложной информации о “сговоре с Россией”, организованного в рамках кампании Клинтон, до выявления злоупотреблений ФБР в отношении гражданских свобод в суде, Джон Рэтклифф всегда был борцом за правду и честность перед американским народом. Когда более 50 сотрудников разведсообщества солгали о ноутбуке Хантера Байдена, был один человек, Джон Рэтклифф, который говорил американцам правду», – говорится в заявлении Трампа.

«Я с нетерпением жду, когда Джон станет первым человеком, который займет оба высших поста в разведывательных структурах нашей страны. Он будет бесстрашным защитником конституционных прав всех американцев, обеспечивая при этом высочайший уровень национальной безопасности и поддерживая мир через силу», – добавил Трамп.

Кроме того, Трамп подтвердил, что он номинировал Уильяма Макгинли на пост главного юрисконсульта Белого дома, а также выбрал спонсора его кампании Стива Уиткоффа своим специальным посланником на Ближнем Востоке.

Среди других назначений, которые пока не были подтверждены официально – Роберт Лайтхайзер, потенциальный кандидат на должность министра финансов, который конкурирует за эту должность с Хауардом Лутником, сопредседателем переходного штаба Трампа и генеральным директором финансовой компании Cantor Fitzgerald.

На пост госсекретаря рассматривается сенатор Марко Рубио, возможно, самый ястребиный вариант в шорт-листе Трампа на пост госсекретаря. В прошлые годы сенатор выступал за проведение жесткой внешней политики в отношении геополитических противников США, включая Китай, Иран и Кубу.

За последние несколько лет он смягчил некоторые из своих позиций, чтобы они соответствовали взглядам Трампа. Избранный президент обвиняет своих предшественников в том, что они втягивали США в дорогостоящие и бесполезные войны и настаивал на менее интервенционистской внешней политике.

Русская служба «Голоса Америки»