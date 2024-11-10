Трамп одержал победу во всех семи колеблющихся штатах несмотря на то, что национальные опросы показывали, что вице-президент Камала Харрис имела небольшое преимущество, пишет Кен Бредемайер из VOA.

Победа бывшего президента Дональда Трампа на прошедших на прошлой неделе выборах стала ошеломляющей несмотря на то, что перед выборами национальные опросы показывали, что вице-президент Камала Харрис, согласно общенациональным опросам, имела небольшое преимущество в один или два процентных пункта.



По данным опросов, Харрис, кандидат от демократов, и Трамп, республиканец, практически шли вровень в семи колеблющихся штатах, которые, по словам аналитиков, стали критически важными для исхода выборов.



Однако Трамп одержал победу во всех семи колеблющихся штатах, что привело к его значительному перевесу при подсчете голосов от штатов в Коллегию выборщиков – 312 у Трампа против 226 в Харрис. Для победы на президентских выборах необходимо 270 голосов выборщиков. Трамп одержал победу в семи колеблющихся штатах с перевесом от чуть менее 1 % в Висконсине до более 6 % в Аризоне.



20 января 2025 года 78-летний Трамп вступит в должность 47-го президента страны и станет первым президентом, выигравшим два непоследовательных срока со времен Гровера Кливленда в 1890-х годах. Он является самым старым избранным президентом в истории США.



Трамп также победил в народном голосовании, став первым кандидатом-республиканцем со времен бывшего президента Джорджа Буша-младшего в 2004 году.



Хотя последние бюллетени еще подсчитываются, Трамп уже является явным победителем, набрав на данный момент почти 75 миллионов голосов по сравнению с чуть менее 71 миллионом у Харрис (это означает, что Трамп получил 50,5 %, а Харрис 47,9 % голосов).

Трамп набрал в 2024 году примерно столько же голосов, сколько на выборах 2020 года, которые он проиграл президенту-демократу Джо Байдену, но за Харрис проголосовало примерно на 10 миллионов меньше, чем за Байдена.



Американские социологи часто говорят, что их опросы – это всего лишь моментальный снимок во времени, а не обязательный к исполнению прогноз.



Но на протяжении трех президентских кампаний Трампа, начиная с 2016 года, уровень его поддержки постоянно занижался в опросах, независимо от того, сколько раз социологи ни пытались скорректировать опубликованные результаты, чтобы учесть скрытую поддержу Трампа со стороны людей, не желающих говорить даже анонимно, что они являются его сторонниками.



Экзит-поллы показали, что женщины-избиратели отдавали предпочтение Харрис, а мужчины – Трампу. Более образованные избиратели отдали предпочтение Харрис, а те, у кого нет высшего образования, проголосовали за Трампа, но почти две трети американцев не имеют высшего образования.



Трамп также забрал голоса из двух групп избирателей, которые традиционно голосовали за демократов – афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки.



По данным опроса VoteCast, проведенного Associated Press, 16 % афроамериканцев поддержали Трампа в 2024 году, что вдвое больше, чем в ходе его кампании 2020 года. Для сравнения, 83 % афроамериканцев поддержали Камалу Харрис, по сравнению с 91 %, которые поддержали Байдена в 2020 году.



Демократы также потеряли позиции среди выходцев из Латинской Америки: 56 % проголосовали за Харрис в 2024 году по сравнению с 63 % за Байдена в 2020 году. Поддержка Трампа среди них выросла с 35 % четыре года назад до 42 % в этом году.