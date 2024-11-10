WSJ: для массовой депортации мигрантов в США рассматривают возможность введения чрезвычайного положения.

Окружение новоизбранного президента думают о том, как реализовать обещание Дональда Трампа о массовой депортации мигрантов, которые нелегально попали в США. Среди различных вариантов рассматривается, в том числе, возможность введения чрезвычайного положения в стране, что позволило бы новой администрации перепрофилировать военные силы для задержания и вывоза мигрантов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на членов команды, работающей над переходным процессом смены президентской власти, а также конгрессменов и других лиц, близких к избранному президенту.

WSJ утверждает, что речь идет не только о нелегалах: советники Трампа также предлагают отменить такую форму защиты мигрантов, как “гуманитарный пароль”, по которому в страну легально прибыли сотни тысяч гаитян, венесуэльцев, а также украинцев. Угроза затрагивает и десятки тысяч афганцев, эвакуированных после вывода американских военных в 2021 году.

Среди обещанных Трампом изменений – отмена политики администрации Байдена, при которой иммиграционные и таможенные службы США не преследовали нелегальных иммигрантов, если те не совершали других преступлений.

В данный момент в стране находятся около 1,3 миллиона человек, получивших судебные решения о депортации.

Каролайн Левитт из команды Трампа заявила: “Американский народ переизбрал президента Трампа с ошеломляющим преимуществом, дав ему мандат выполнить обещания, озвученные во время кампании. Он выполнит их”.

Трамп ранее заявлял, что около восьми миллионов мигрантов нелегально въехали в США во время администрации Байдена и что в США проживает около 20 миллионов человек, которые не имеют права находиться в стране.

Введение чрезвычайного положения на границе, по одной из предложенных инициатив, должно быть объявлено в первый день официального пребывания Трампа на посту. Также планируется возобновление строительства стены на границе с Мексикой.

Чрезвычайное положение в стране, по мнению советников Трампа, также позволит использовать военные базы для задержания иммигрантов и военные самолеты для содействия депортации.

Трамп пообещал провести крупнейшую массовую депортацию в истории США. “Это может потрясти всю экономику и перевернуть жизнь миллионов мигрантов и их семей, которые годами называли США своим домом”, – отмечает WSJ.

По оценкам Американского совета по иммиграции, депортация людей, находящихся в США нелегально, может стоить 968 миллиардов долларов за более чем десять лет, или около 88 миллиардов долларов в год.