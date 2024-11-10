Я много писал о том, почему выходцы из СССР массово поддерживают трампизм. Это прежде всего связано с советским менталитетом, конкретно, авторитарным мышлением, которое несовместимо с демократическими ценностями.

Но почему трампизм привлекает столько американцев?

* * *

Я живу в достаточно интересном районе. Вдоль дорог стоят небольшие старые дома, очень близко к дороге, некоторые в плачевном состоянии. Эти дома редко выставляют на продажу, а обитатели явно живут там очень давно.

У дороги часто стоят таблички «сделаем Америку снова великой» или «вернём Америку назад». А над домами развиваются флаги за Трампа «на равных правах» с американскими.

И рядом с ними вдоль тех же дорог вырубают участки леса и создают микрорайон, где строят большие дорогие особняки. Там селятся обеспеченные иммигранты с образованием и профессией: айтишники, доктора и т. д. Наверно половина из Индии. На этих домах нет никаких опознавательных знаков за Трампа или против.

Представляете этот контраст? Белые люди, которые здесь родились, живут очень скромно. Возможно, от зарплаты до зарплаты. Под шум и выхлопы автомобилей. А небелые иммигранты покупают себе дома на природе за миллион!

И я, иммигрант, в этой стране преуспел. А трампист, родившийся в Америке, не смог.

* * *

За Трампа голосуют больше белых (57%), чем небелых. Больше необразованных (56%), чем образованных. Больше христиане (около 60%). Больше мужчин (55%), чем женщин. Больше среднего возраста от 45 до 64 (54%). И больше всего с доходом от $50 до $100 тысяч в год (51%). То есть самая мощная группа поддержки: белый необразованный христианский мужчина в возрасте от 45 до 64 лет, который зарабатывает от $50 до $100 тысяч.

Историю белого мужчины без образования можно начать плюс-минус 50 лет назад. В то время он сам мог содержать семью на уровне среднего класса. Женщина не могла. Небелый мужчина не мог. Но у белого мужчины была такая привилегия, которая казалась ему полностью в порядке вещей.

В 90-х так называемые «элиты» из обеих партий решили, что свободная торговля очень хороша для развития экономики. И они не ошиблись. Крупнейшие корпорации перевели производство за границу. Цены практически на все товары постепенно пошли вниз, а уровень жизни большинства американцев значительно улучшился.

Но были и проигравшие. Те самые белые мужчины без образования, которые работали на заводах и фабриках. Их рабочие места переехали за границу. Или у них могли быть свой малый бизнес, который не мог соревноваться с импортируемыми продуктами.

Второй удар нанесли новые технологии в конце 90-х и в нулевых, когда интернет-компании выжили малый бизнесы и рабочие места, которые эти бизнесы создавали. И даже если заводы возвращались в Америку, корпорациям было выгоднее инвестировать в автоматизацию, чем в рабочую силу со всеми её законами и профсоюзами.

И третье – разные группы граждан преуспели в борьбе за равноправие. И темнокожие, и женщины, и представители ЛГБТ, и частично иммигранты. То есть дополнительно ко всем другим проблемам белый необразованный мужчина потерял свой статус и привилегии.

В возрасте от 45 до 64 лет он помнит, как всё было и что он потерял. Но на пенсию ещё рано.

* * *

Элиты не сразу распознали эту проблему. А когда распознали, то не приложили достаточно усилий, чтобы её решить. Вместо этого они объясняли белому необразованному мужчине, что наверно он просто расист, шовинист, ксенофоб, гомофоб.

С другой стороны, государство могло бы помочь белому мужчине без образования. Потому что он действительно пострадал в результате глобализации и технологического прогресса. Помочь не только финансово, но и предложить программу обучения или переквалификацию на те же зелёные технологии.

Но обучаться белый необразованный мужчина не хотел. А помощь от государства воспринимал, как унизительные подачки а-ля «социализм». Нет, он хотел, чтобы всё вернулось назад, когда у него всё было без особых усилий. То есть «сделать Америку снова великой» – для себя и за счёт других.

* * *

И тут появляется Трамп – великий обманщик и гениальный маркетолог. Он обещает вернуть всё, как было.

И наверно на каком-то уровне трампист понимает, что это невозможно. Что это «развод». Но точно знает, что Трамп им всем отомстит! Отомстит элитам, иммигрантам, темнокожим, феминистам, ЛГБТ… Потому что именно они виноваты во всех экономических проблемах трамписта. Потому что именно они лишили трамписта всех привилегий и статуса. И если он не может улучшить свою жизнь, он хочет, чтобы плохо стало всем.

И здесь становится не важно, кто прав, кто виноват. Потому что трампист тянет в пропасть всю страну.

Дмитрий Абрамсон