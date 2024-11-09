На данный момент самым крупным является пожар на юге Калифорнии, бушующий в округе Вентура, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Пожарные в США продолжают борьбу сразу с несколькими природными пожарами, некоторые из которых уже обернулись разрушениями и побудили местных жителей к эвакуации.

Самым масштабным пожаром на настоящий момент остается пожар Mountain («Горный пожар») в калифорнийском округе Вентура недалеко от Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что огонь уничтожил не менее 132 зданий и повредил 88 других. Более 10 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться, однако, как сообщает Reuters, многие из них уже смогли вернуться в свои дома.

По последним данным, огонь в округе Вентура распространился по площади в 8290 гектаров. Местный пожарный департамент сообщил вечером в пятницу, что локализовано 7% пожара; борьбу с огнем ведут 2420 человек, при ликвидации пожара используются сотни единиц техники, включая 14 вертолетов.

Официальная причина возникновения «Горного пожара» пока не установлена, но синоптики упоминают, что его распространению способствует сильный ветер и сухая погода. Ранее Национальная метеорологическая служба выпустила редкое предупреждение об «особо опасной ситуации».

В пятницу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ о поддержке мер по ликвидации последствий пожара. Указ уполномочил государственные органы ускорить закупку ресурсов, необходимых для борьбы со стихией, а также разрешил развертывание Национальной гвардии штата.

«Этот указ уполномочивает штат продолжать наши оперативные действия, сокращать бюрократическую волокиту и мобилизовать основные ресурсы для оказания помощи сообществам, пострадавшим от пожара, – говорится на сайте губернатора. – Наш главный приоритет – защита здоровья, безопасности и благополучия всех пострадавших и скорейшее восстановление».

Mountain – хоть и самый масштабный, но не единственный природный пожар на территории Калифорнии. Среди других крупных возгораний – пожар Shoe в округе Шаста на севере Калифорнии. По данным Департамента штата по лесному хозяйству и борьбе с пожарами (CalFire), причиной возгорания в данном случае стал человеческий фактор. По последним данным, площадь пожара превысила 2 тысячи гектаров, однако пожарным удалось локализовать его на 96%.

О природных пожарах на этой неделе сообщалось и в других штатах. Национальный межведомственный пожарный центр (NIFC) упоминает возгорания в Кентукки, Западной Вирджинии, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании, Техасе и Вирджинии.

Наибольшую площадь (после калифорнийских пожаров) занимает пожар Rush в Оклахоме. Возгорание возникло 24 октября и с того момента охватило значительную территорию – не менее 5 тысяч гектаров недалеко от заповедника Уичита-Маунтинс. Впрочем, борьба с огнем оказалась успешной: в данный момент NIFC сообщает о минимальной активности пожара, который ранее был локализован на 90%.

С необычно большим количеством пожаров столкнулись жители северо-востока США: в частности, NIFC упоминает инциденты в Коннектикуте, Массачусетсе и Нью-Джерси.

Как напоминает New York Times, три крупных пожара на площади более 340 гектаров на юге Нью-Джерси потребовали на этой неделе эвакуации и перекрытия дорог. Прошлый октябрь был самым засушливым за всю историю наблюдений в Нью-Джерси, пишет газета, подчеркивая, что Коннектикут также переживает самый засушливый период с 1905 года.

Служба по борьбе с лесными пожарами Нью-Джерси в пятницу выпустила предупреждения об опасном для здоровья задымлении на территории штата. Упомянув, что в Нью-Джерси сейчас бушуют девять крупных пожаров, служба призвала местных жителей с респираторными заболеваниями держать окна закрытыми и ограничить пребывание на открытом воздухе.

Один из лесных пожаров бушевал в округе Берген: как сообщает Reuters, дым достигал нью-йорского острова Манхэттен, отделенного от Нью-Джерси и зоной возгорания рекой Гудзон.