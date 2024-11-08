Украинские вездеходы-амфибии “Шерп” активно используются в США

Украинские вездеходы-амфибии на шинах низкого давления “Шерп” (Sherp), не имеющих аналогов в мире по своим возможностям и характеристикам, давно используются в Соединенных Штатах для различных целей, в том числе во время поисково-спасательных работ для доступа к отдаленным районам во время наводнений, обильных снегопадов и других сложных природных условий.

Штаб-квартира украинской компании Quadro International, производящей вездеходы, находится в Киеве, поэтому Sherp – 100% украинский продукт. А в основу вездеходов-амфибий на шинах сверхнизкого давления легла конструкция, разработанная в конце 2000-х годов изобретателем Алексеем Гарагашьяном из российского города Санкт-Петербурга. Вдохновленный этой идеей, украинский предприниматель Владимир Школьник приобрел один из первых вездеходов и увидел в нем перспективы для продаж, поэтому позже он основал конструкторское бюро в Киеве.

Вездеход-амфибия Sherp способен передвигаться по любой поверхности и преодолевать самые сложные природные препятствия в любых погодных условиях; может перевозить крупногабаритные грузы, воду, топливо и другие жидкости в отдаленные места.

С помощью вездеходов Sherp американские спасатели и полицейские добирались до пострадавших от ураганов “Хелен” и “Милтон” жителей восточных штатов.

Помимо спасателей украинские вездеходы используются специалистами, которые по роду своей деятельности преодолевают природные препятствия: геологи, нефтяники, рыбаки, охотники, водители-экстремалы и путешественники.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship