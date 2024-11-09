О предстоящей встрече нынешнего и будущего президента США сообщил Белый дом, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден примет избранного президента Дональда Трампа на традиционной встрече в Овальном кабинете в среду, сообщил Белый дом в субботу.

Такая встреча между уходящим и приходящим президентами является обычной практикой в США. Она призвана отчасти ознаменовать начало мирной передачи власти в условиях американской демократии.

Белый дом сообщил, что Байден позвонил Трампу в прошлую среду, чтобы поздравить его и пригласить на встречу в Овальный кабинет.

Выступая в четверг, Байден заверил, что направит «всю свою администрацию на работу с его командой, чтобы обеспечить мирный и упорядоченный переход власти».

«Это то, чего заслуживает американский народ», – подчеркнул действующий президент страны.

Их предстоящая встреча назначена на 11 часов утра.

Избранный президент Дональд Трамп будет приведен к присяге на своей инаугурации, которая традиционно проводится 20 января, как это предусмотрено 20-й поправкой к Конституции США.

Избранный президент становится президентом сразу же после принесения присяги, затем переезжает в Белый дом.