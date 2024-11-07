31 октября завершилась финальная серия плей-офф главного бейсбольного месяца 2024 года — Мировая серия.

Чемпионом стала команда из Калифорнии «Доджерс».

За играми следили многие жители и гости Лос-Анджелеса, в том числе мэр города Карен Басс.

Победа принесла не только всеобщую радость и ликование, но и криминальные инциденты.

После объявления «Доджерс» победителями шумная толпа болельщиков вышла на улицы мегаполиса.

Они подожгли городской автобус, вламывались в магазины и пускали фейерверки.

Полиция сообщила о десятках арестов, но официальные лица подчеркивают, что большинство болельщиков мирно праздновало победу любимой команды.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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