В среду, 30 октября, в районе 4 вечера сотрудники полиции Сан-Франциско приехали в квартал 100 по 7-й улице, чтобы проверить состояние здоровья жильцов, но они обнаружили лежащего на полу без сознания мужчину. После расследования судмедэксперт заключил, что смерть жертвы была «подозрительной».

Полиция Сан-Франциско подозревала 37-летнего Сергея Сахно в причастности в смерти жертвы.

31 октября примерно в 18:00, сотрудники полиции арестовали Сахно за несвязанную с убийством кражу со взломом, о чем они уведомили отдел по расследованию убийств.

1 ноября Сергей Сахно был доставлен в тюрьму округа Сан-Франциско, он подозревается в убийстве, в краже со взломом, в завладении украденным имуществом и в неисполнении ранее выписанного ордера.

Полиция ведет расследование и просит связаться с ними, если у вас есть информация по этому делу полицией по телефону (415) 575-4444.