Как сообщает беларуское государственное агентство «Белта», президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, завершившихся 5 ноября.

“Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой,” — говорится в сообщении беларуского президента.

А вот Владимир Путин пока не поздравил Трампа с победой, во всяком случае официально. Его пресс-секретарь, Дмитрий Песков, сказал, что ему «неизвестно», планирует ли российский президент поздравлять новоизбранного американского коллегу. Издание «Верстка» , ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, утверждает, что Путин передал поздравления «через знакомых» по линии МИД РФ, т.е. неофициально.