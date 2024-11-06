Со ссылкой на украинских военных чиновников и советников, которые пожелали остаться анонимными, газета The Financial Times пишет, что многие военные серьезно опасаются, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента Штаты прекратят военную помощь Киеву, и Украина рискует потеряет Донбасс – и это при самом положительном сценарии.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что при нем бы война в Украине не началась; что в случае своего избрания, он закончит войну в течение 24 часов и что украинский президент Владимир Зеленский несет личную ответственность за то, что он допустил российское вторжение в Украину.

The Financial Times также пишет, что украинские чиновники пытаются принять победу Трампа, но одновременно очень беспокоятся о дальнейшей поддержке со стороны США.

Газета приводит комментарии по поводу победы Трампа некоторых украинских чиновников. Так, например, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко заявил, что он «осторожно оптимистичен» в отношении Трампа, а лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что теперь будет «много проблем», но «определенно намечается новая динамика».