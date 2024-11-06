Белый дом сообщил, что президент Джо Байден провел телефонный разговор с избранным президентом Дональдом Трампом и поздравил его с победой.

«Президент Байден выразил свою приверженность обеспечению плавного перехода власти и подчеркнул важность работы по объединению страны», — говорится в пресс-релизе Белого Дома.

Байден пригласил Трампа встретиться с ним в Белом доме.

Президент США также поговорил по телефону с вице-президентом Камалой Харрис. Он поздравил её с исторической избирательной кампанией.

Байден планирует выступить с обращением к американцам в четверг, 7 ноября. Впервые об этом сообщил телеканал ABC.

VOA