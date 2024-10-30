Сегодня утром, чуть менее чем за неделю до выборов, бывший губернатор Калифорнии от Республиканской партии, Голливудский актер Арнольд Шварценеггер написал большой пост на своей страничке в X, в котором он сообщил, что проголосует за вице-президента Харрис. Это редкая публичная политическая поддержка от бывшего губернатора, в которой было несколько ссылок на бывшего президента Трампа и его взгляд на состояние политики США.

“Я на самом деле не занимаюсь поддержкой. Я не стесняюсь делиться своими взглядами, но я ненавижу политику и не доверяю большинству политиков. Я также понимаю, что люди хотят слышать от меня, потому что я не просто знаменитость, я бывший губернатор-республиканец,” – написал Шварценеггер. “Мое время на посту губернатора научило меня любить политику и игнорировать политику.”

Бывший губернатор написал, что гордится работой, которую он проделал в качестве главы штата.

“Это политика. Она требует работы с другой , не оскорбляя их, чтобы выиграть следующие выборы, и я знаю, что это не сексуально для большинства людей, но мне нравится, когда я могу помочь сделать жизнь людей лучше с помощью политики, как я до сих пор делаю в своем институте в Университете Южной Калифорнии, где мы боремся за чистый воздух и лишаем власти политиков, которые настраивают систему против людей.

Позвольте мне быть с вами честным: мне сейчас не нравится ни одна из партий. Мои республиканцы забыли красоту свободного рынка, увеличили дефицит и отвергли результаты выборов. Демократы не лучше справляются с дефицитом, и я беспокоюсь о том, что их местная политика наносит вред нашим городам ростом преступности.

Вероятно, неудивительно, что я ненавижу политику больше, чем когда-либо, и если вы нормальный человек, не помешанный на этой ерунде, вы, вероятно, понимаете это,” – продолжает он в своем посте.

“… отрицать результаты выборов — это самое неамериканское, что только может быть. Для такого человека, как я, который общается с людьми по всему миру и все еще знает, что Америка — это сияющий город на холме, называть Америку мусорным баком для всего мира настолько непатриотично, что это приводит меня в ярость. И я всегда буду американцем, прежде чем стану республиканцем. Вот почему на этой неделе я голосую за Камалу Харрис и Тима Уолза,” – сообщает Шварценеггер о своем вы решении, за кого он будет голосовать.

“Я делюсь этим со всеми вами, потому что думаю, что многие из вас чувствуют то же, что и я. Вы не узнаете нашу страну. И вы правы, что злитесь. Десятилетиями мы говорили о государственном долге. Десятилетиями мы говорили о всеобъемлющей иммиграционной реформе, которая обезопасит границу, одновременно исправив нашу сломанную иммиграционную систему. А Вашингтон ничего не делает.

Проблемы просто продолжаются, и мы все злимся все больше, потому что единственные, кто выигрывает от проблем, — это не вы, люди. Единственные, кто выигрывает от этого дерьма, — это политики… Для них это справедливая игра. Но для моих соотечественников-американцев это жизнь. Мы должны быть в ярости!

Но кандидат, который не будет уважать ваш голос, если он не за него, кандидат, который пошлет своих сторонников штурмовать Капитолий, пока он будет наблюдать за этим с диетической колой, кандидат, который не продемонстрировал никакой способности работать над принятием какой-либо политики, кроме снижения налогов, которое помогло его спонсорам и другим богатым людям, таким как я, но не помогло никому другому, кандидат, который считает американцев, не согласных с ним, большими врагами, чем Китай, Россия или Северная Корея, — это не решит наших проблем,” – заканчивает свой длинный пост железный Арни.