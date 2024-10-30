Как привлечь американских студентов к изучению технологий?

Работа в области науки, технологий, инженерии и математики является одной из самых высокооплачиваемых в США. Работники этих областей зарабатывают более $100 000 в год по сравнению со средней заработной платой в стране в размере $46 000.

США являются мировым лидером в области исследований и разработок, но сталкиваются с острой нехваткой собственной рабочей силы. Примерно 43% работников STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics – наука, технологии, инженерия и математика) в США приехали из-за рубежа. Этот разрыв имеет решающее значение для цветных студентов и девочек, а также для детей из семей с низким доходом.

На еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 11 октября спикеры обсудили новые инициативы по вовлечению детей в STEM-профессии, а также некоторые барьеры в классах.

Хотя США являются мировым лидером в области STEM, барьеры в обучении в классе сохраняются для девочек, учащихся из семей с низким доходом и цветных.

“Это не только экономическая проблема, но и проблема гражданских прав для учащихся из семей с низким доходом, цветных и девочек, которые не имеют доступа к курсам и программам поддержки STEM и поэтому недостаточно представлены в карьере в области STEM,” — сказал доктор Луис Фридберг, временный генеральный директор EdSource.

По его словам, карьеры в области STEM включают физические, естественные и геологические науки; инженерию и архитектуру; вычислительную технику и математику; а также работу, связанную со здравоохранением, включая поставщиков медицинских услуг и техников. Хотя эти рабочие места, как ожидается, будут расти почти в два раза быстрее, чем другие рабочие места в США в следующем десятилетии, примерно 43% работников STEM в США приезжают из-за рубежа.

Работники STEM в два раза чаще, чем другие, имеют степень бакалавра или выше — 67% по сравнению с 34%, около трех четвертей работников США с более высокой степенью имеют степень в области STEM.

“Ранний интерес к математике и науке является ключевым показателем того, будут ли студенты изучать STEM,” — продолжил Фридберг. “К старшим классам наблюдается непропорциональное зачисление на продвинутые или даже базовые классы STEM. Мы должны начать устранять эти пробелы как можно раньше. Мы должны показать студентам, что то, чему они учатся в классе, имеет отношение к их карьере, что это не просто абстрактно.”

Объединенный школьный округ Комптон (CUSD) на юге округа Лос-Анджелес стал пионером в области революционной модели, позволяющей учащимся преуспевать в STEM. Более 98% – доля его крайне малообеспеченных чернокожих и латиноамериканских учащихся, выбирающих карьеру в STEM, за последнее десятилетие выросла более чем вдвое – с 24% до 52%, в то время как уровень выпускников в округе вырос более чем на 90% — выше среднего показателя по стране в 87%. Однобоко чернокожие и латиноамериканские или испаноязычные работники особенно недопредставлены в карьерах в STEM.

По данным Pew за 2021 год, среди работающих взрослых в возрасте 25 лет и старше чернокожие работники составляют 9% всех рабочих мест в STEM по сравнению с 11% всех рабочих мест, в то время как испаноязычные работники составляют 8% рабочих мест в STEM по сравнению с 17% всех рабочих мест.

Для сравнения, азиатские рабочие составляют 13% рабочих мест в STEM по сравнению с 6% всех рабочих мест, а белые рабочие составляют 67% рабочих мест в STEM по сравнению с 63% всех рабочих мест.

“Десять лет назад мы решили, что не должно быть никаких причин, по которым студенты, выходящие из Комптона, не должны иметь возможностей, которые есть у студентов в более богатых округах,” — сказал доктор Дэрин Броули, суперинтендант CUSD с 2012 года. “Поэтому мы присоединились к Digital Promise League of Innovative Schools и внедрили возможности STEM, которые превосходят любой другой государственный школьный округ вокруг.”

По его словам, эти возможности включают в себя робототехнику Lego для дошкольников и младших классов; кодирование, математические и видеоигровые проекты для средних и старших классов; курсы по 3D-печати, беспилотной авиации, киберспорт, проектирование схем, подкастинг, инжиниринг, виртуальная реальность и искусственный интеллект; подготовки учителей STEM; а также профессиональная подготовка и ранняя сертификация для студентов через партнерские отношения с такими компаниями, как IBM, Verizon, Boeing, RTX и Apple.

“Мы развеиваем старую поговорку, распространенную среди бизнесменов, о том, что школы не готовят своих учеников к работе в мировой экономике,” — сказал Броули. “Можно ли это повторить? Да. Крайне важно, чтобы ученики интересовались несколькими областями, такими как кодирование, беспилотники и киберспорт. Кроме того, 98% наших родителей хотят, чтобы их ученики имели доступ к STEM. Крайне важно, чтобы родителям нравилось то, что происходит.”

“Когда я росла, все в моей семье направляли меня к другой карьере, нежели STEM. Я действительно не думала, что смогу добиться успеха здесь, но вот я здесь, делаю то, что хочу, как первая в своем поколении, кто поступил в колледж,” — сказала Айсис Кадена Нуньес, выпускница Compton Early College High School (CECHS) и первокурсница Калифорнийского университета в Санта-Крус, имеющая двойную специализацию по морской биологии и науке об окружающей среде.

Она рассказала, что CECHS подготовила ее к ее нынешнему пути в области охраны окружающей среды с помощью таких программ, как курсы получения степени младшего специалиста с двойной записью; учебные лагеря для лидеров, такие как Change Agents и Science Cafe; и нетворкинг, ярмарка вакансий и мероприятия по подготовке к собеседованию с женщинами, работающими в сфере STEM, и цветными студентами из крупных университетов.

“Меня удивило, как много людей на бесплатных мероприятиях вне школы были белыми,” — сказала Айсис Нуньес. “Я задавалась вопросом: “Почему я единственная, такая как я?” Я знала еще 10 человек, которым понравились бы эти программы, но доступ к ним был настолько закрыт. Многое из того, что предлагал Комптон, было поддержкой, которую оказывали учителя, чтобы подтолкнуть студентов к чему-то большему, независимо от того, откуда они пришли.”

“Вы не можете быть тем, кого не видите,” — добавил Дэниел Волох, главный программный директор Girls Who Code. “Ранние ролевые модели и ранний доступ работают для студентов из неблагополучных семей. Мы тому доказательство.”

По его словам, хотя женщины составляют 50% работников сферы STEM, что немного выше их доли в рабочей силе в целом (47%), это представительство сильно различается в разных областях. Например, в то время как женщины составляют 74% практикующих врачей и техников, они составляют 15% инженеров и архитекторов и 25% компьютерных работников. Латиноамериканские женщины составляют всего 5% компьютерных работников.

С 2012 года Girls Who Code помогли более полумиллиону девочек — более половины из которых имеют низкий доход или являются цветными — с помощью бесплатных программ программирования и технического наставничества, начиная с третьего класса после средней школы. В результате студенты международной некоммерческой организации получили степени в области компьютерных наук и смежных областях в семь раз больше, чем в среднем по стране — в девять раз больше для тех, кто имеет низкий доход или является цветным — “и мы на пути к достижению гендерного паритета на начальных компьютерных должностях к 2030 году”, — сказал Волох.

“Будущее технологий зависит от тех, кто их разрабатывает, и мы все еще видим, как многие из наших студентов говорят, что они единственные или одни из единственных цветных женщин в своих классах компьютерных наук,” — добавил он.

“Никто не застрахован от неявной предвзятости, и девочки и цветные студенты постоянно получают сообщения о том, что определенные гендерные или расовые группы обладают более высокими математическими способностями, чем они,” — сказала доктор Ясемин Копур-Генктурк, доцент кафедры педагогического образования в Университете Южной Калифорнии (USC). С группой коллег из USC Копур-Генктурк изучала, обусловлены ли реальные различия в успеваемости учащихся по математике — особенно по расовому признаку — фактическими различиями между учениками или неявной предвзятостью учителя.

“Мы изучили различия в успеваемости, создав экспериментальные ситуации без таких различий среди учеников, а затем собрав данные у учеников, которым было предложено решить математические задачи,” — объяснила она.”Затем мы случайным образом присвоили этим идентичным работам имена или изображения, связанные с полом и расой. Учителя не знали, что они оценивают одни и те же ответы под разными именами, поэтому любые различия в оценках можно было объяснить неявной предвзятостью. Последовательно, никакой предвзятости не было обнаружено в оценках учителями работ учеников; ученики получили одинаковые оценки независимо от пола или расы.”

Однако учителя считали, что ученики с мужскими или белыми именами обладают более высокими математическими способностями, чем ученики с женскими, черными или латиноамериканскими именами, с наибольшей предвзятостью по отношению к цветным девочкам.

“Это говорит о том, что даже когда учителя не признают никакой разницы в успеваемости учеников, они все равно видят разницу в потенциале,” — сказала Копур-Генктюрк. “Мы также обнаружили, что учителя математики, которые считали, что гендерное равенство уже достигнуто, как правило, больше способствовали гендерной предвзятости. Чтобы бороться с барьерами против цветных учеников STEM и девочек, нам нужно устранить базовое неравенство, которое поддерживает эти барьеры. Часто все начинается с неверия в то, что эти ученики вообще сталкиваются с неравенством.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.