Готова ли Калифорния к очередному большому землетрясению?

В течение следующих 30 лет существует 72%-я вероятность того, что в районе залива произойдет аналогичное Лома-Приета землетрясение магнитудой 6,7; 51%-я вероятность того, что произойдет землетрясение магнитудой 7; и 20%-я вероятность землетрясения магнитудой 7,5, согласно данным Геологической службы США

10 октября Ethnic Media Services и California Black Media в партнерстве с Listos California провели совместный брифинг этнических СМИ штата, чтобы повысить осведомленность о готовности к землетрясениям. Вспоминая землетрясение Лома-Приета 17 октября 1989 года, произошедшее 35 лет назад, Listos California стремится предоставить сообществам по всему штату жизненно важные знания и ресурсы для обеспечения безопасности до, во время и после землетрясения.

На брифинге обсудили ключевые элементы, включая участие в Great ShakeOut 17 октября, информацию о науке о землетрясениях и обзор первой в стране Системы раннего оповещения о землетрясениях в Калифорнии, включая приложение MyShake; ресурсы Listos California на разных языках, предназначенные для повышения осведомленности о готовности к землетрясениям и образования по всему штату.

“Однако землетрясения остаются непредсказуемыми. Действительно трудно, несмотря на все наши научные достижения, достоверно предсказывать землетрясения и миллиарды ущерба, которые они могут нанести,” — в ходе обсуждения сказала Эми Палмер, заместитель директора по кризисным коммуникациям Cal OES.

“Возможно, вы пережили или видели некоторые из ужасающих изображений автомагистралей и домов, рушащихся 35 лет назад. Мы никогда не хотим принимать как должное, что калифорнийцы знают, что делать, когда начинается толчок,” — добавила она. “Поскольку мы сталкиваемся с большим и разнообразным количеством бедствий в Калифорнии, лучом света является то, что никогда не было так просто получить информацию, спасающую жизни, через такие события, как Great ShakeOut.”

В этом году Great ShakeOut, ежегодные международные учения по готовности к землетрясениям, прошли по всей Калифорнии в 10:17 утра в четверг, 17 октября, в 35-ю годовщину землетрясения Лома-Приета. Более 9,6 миллионов человек зарегистрировались по всему штату и более 52 миллионов по всему миру.

“Это почти 10 миллионов человек, тренирующихся, чтобы спасти свои жизни,” — сказал Хосе Лара, менеджер отделения сейсмических опасностей CalOES. “Мы уделяем особое внимание школам и молодежным районам, поскольку мы обнаружили, что высокорисковые, уязвимые сообщества больше всего нуждаются в этих сообщениях о готовности.”

“На каждой остановке туров, которые проводились в Сан-Диего, Лос-Анджелесе и Сакраменто, был представлен симулятор землетрясения магнитудой 7,0, в который мы никому не позволим вставать, потому что он настолько реалистичен, что мы действительно беспокоимся, что может случится травма,” — продолжил он. “Когда люди, которые никогда не испытывали очень сильного землетрясения, вылезают из симулятора, они спрашивают: “Что я могу лучше всего сделать сегодня, чтобы подготовиться?”

Когда происходит сильное землетрясение, Cal OES рекомендует падать на пол, укрываться от падающих или летящих предметов и держаться за что-то устойчивое.

“На кадрах землетрясения часто есть момент, когда люди замирают и не знают, что делать правильно, и это именно то, с чем мы пытаемся бороться,” — сказал Хосе Лара. “Лучшее, что можно сделать, — это упасть, укрыться и удерживаться.”

Например, землетрясение магнитудой 6,7 в Нортридже в 1994 году унесло жизни 57 человек и ранило более 8700 человек в районе Лос-Анджелеса, а ущерб оценивается в 13–50 миллиардов долларов. Тем не менее, 55% человеческих травм были вызваны падающей мебелью или предметами, и только 1% был вызван повреждением зданий.

“Мы больше не просим вас встать под дверной проем или покинуть здание как можно скорее. Большинство травм происходит именно из-за этого,” — объяснила Лара. “Это руководство действовало десятилетия назад, до того, как большинство наших зданий были спроектированы в соответствии с нормами безопасности жизнедеятельности, которые означают, что здание позволит вам выжить с минимальными травмами.”

“В отличие от других сценариев, обусловленных погодными условиями, землетрясения непредсказуемы, но технологии дают нам беспрецедентные возможности быть готовыми,” — сказала Соня Харрис, старший советник кампании по готовности к стихийным бедствиям Cal OES Listos California. “Среди этих новых технологий — Система раннего оповещения о землетрясениях в Калифорнии, первая в своем роде в стране, запущенная в 2019 году и с тех пор усовершенствованная для отправки оповещений за 30 секунд до землетрясения. На сегодняшний день жители Калифорнии получили миллионы оповещений, в основном через приложение MyShake.”

Для конфиденциальности или защиты батареи пользователи могут указать свой почтовый индекс, а не свое местоположение, которое приложение никогда не сохраняет. Дополнительные ресурсы по готовности к землетрясениям доступны на 14 языках через Listos California.

“Мы также призываем всех включить оповещения о чрезвычайных ситуациях и местные оповещения в настройках своего телефона, но наше будущее — это то, где никому не нужно загружать приложение, чтобы получить оповещение, где системы раннего оповещения о землетрясениях будут там, где сейчас в зданиях находятся пожарные оповещения и автоматические спринклеры,” — сказал Хосе Лара. “Наступит время, когда, если вы работаете на фабрике и произойдет землетрясение, сборочная линия автоматически отключится, турбины на наших плотинах немедленно остановятся, и мы сможем перекрыть движение по мосту до того, как начнется тряска.”

“Часто существует миф, что подготовка занимает больше времени или денег, чем мы думали, — но все эти ресурсы бесплатны и требуют минуты, чтобы подключиться к ним,” — добавила Соня Харрис. “Мы помним тех, кого мы потеряли из-за землетрясений; и то, как далеко мы продвинулись в предупреждении, чтобы получить эти секунды, которые могут спасти жизни.”

Дополнительную информацию можно найти на сайте Listoscalifornia.org.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.