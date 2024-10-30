Ссылаясь на слова нескольких действующих и бывших чиновников из России, США и Европы газета The Wall Street Journal написала, что миллиардер, страстный сторонник Дональда Трампа, директор Tesla и SpaceX Илон Макс регулярно уже почти 2 года общается с российским президентом Владимиром Путиным, а также с кремлевскими чиновниками.

Как пишет WSJ, миллиардер и российский президент говорят на личные темы, о бизнесе и о геополитической обстановке.

Ссылаясь на одного из своих собеседников, WSJ пишет, что власти США не довольны контактами с российскими властями, т.к. у Маска, точнее у его компании SpaceX, есть контракты с Департаментом обороны США и есть допуск к секретной информации, а также деловые связи с американскими военными и разведывательными службами. Однако никаких предупреждений от Белого Дома миллиардер не получал, во всяком случае пока.

Также, как сообщает WSJ, приводя слова бывшего сотрудника российской разведки, в конце 2023 года Путин попросил Маска не активировать свой спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем. Таким образом Путин хотел сделать одолжение главе Китая Си Цзиньпину.

Среди кремлевских чиновников, с кем общался Илон Маск называется Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента РФ; о содержании их разговора не сообщается.

Газета WSJ пишет, что обратилась за комментариями и к Маску, он не ответил; и к Пентагону, его представитель отказался комментировать “вопросы, связанные с допуском, проверкой или статусом какого-либо лица”; и к Кремлю, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Путина и Маска был всего один телефонный разговор и что ни Путин, ни высокопоставленные чиновники не ведут регулярных бесед с миллиардером.