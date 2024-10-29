Члены международной группировки, базирующейся в Москве и Нью-Йорке, признаны виновными в мошенничестве на 1,7 млрд долларов.

Согласно информации Офиса прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка, семь членов организованной преступной группировки, находящейся в Москве, признаны виновными в схеме по организации масштабной международной схемы мошенничества в сфере медицины и отмывании денег: они выставили поддельные счета более 50 аптекам на сумму свыше 1,7 миллиардов долларов.

Сообщники действовали по всей стране, включая Нью-Йорк, Бруклин, Лонг-Айленд, Статен-Айленд, Нью-Джерси, Техас и др.

Лидер группы, гражданин США Брайн Саттон, 31 год, находящийся в Москве, управлял преступной деятельностью из российской столицы, он остается на свободе.

Среди обвиняемых значатся: Хафизула Эбади, Джошуа Мануэль Алегрия, Дэвид Гэри Бишофф, Брайсен Кей Миллетт, Дела Сайдазим, Энтони Сантамария и Хершель Цикман, они признали себя виновными.

Ответчики участвовали в международной схеме по приобретению аптек по всей территории Соединенных Штатов, имея ранее существовавшие отношения с частными компаниями медицинского страхования. Эти аптеки вместе с колл-центрами использовались, чтобы побудить людей принимать ненужные лекарства, для чего выписывались мошеннические рецепты в аптеках схемы — на этом сеть нанятых врачей и обвиняемые заработали более 1,7 миллиарда долларов. Обвинения против Саттона и других были объявлены 7 ноября 2023 года.

Следствие выяснило, что преступная группа выставила мошеннические счета в период с 2017 по 2022 год. Сообщники Саттона обеспечивали поиск аптек, врачей и открытие колл-центров, первые из которых открылись в штате Юта, а вскоре сеть расширилась в другие страны, включая Россию.

Сотрудники колл-центров звонили клиентам с предложением купить лекарства по низкой цене без предварительного медобследования. Практикующие медсестры и помощники врачей выписывали рецепты после телемедицинских консультаций, зачастую обманывая врачей о проведении этих визитов, которые фактически не осуществлялись. Рецепты оформлялись на имена врачей и номера их идентификаторов, в результате чего многие бенефициары так и не получили обещанные медикаменты.

Для отмывания денег мошенники использовали подставные компании, а также вымышленные персональные данные и средства связи.

В преступной группе работали IT-специалисты, которые настраивали программное обеспечение для управления аптечной сетью. Они подготавливали и подавали заявки на возмещение «расходов» в частные страховые компании. В итоге преступникам удалось получить от страховых компаний свыше $500 миллионов.

Сроки тюремного заключения, которые грозят членам преступной группы, варьируются от 10 до 30 лет, в то время как некоторым простоит конфискация имущества и штрафы в размере от 1,8 до 520 миллионов долларов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship