Способы голосования для калифорнийцев 

До дня голосования, 5 ноября, осталось меньше недели, кто-то уже проголосовал, а кому-то только предстоит это сделать, поэтому ниже приводим основные ресурсы и инструменты для избирателей, о которых рассказал представитель офиса секретаря штата Калифорния Джо Кокурек на еженедельном брифинге для этнических СМИ 25 октября.

“Мы находимся в политической среде, где много недостоверной информации, и вопрос номер один, который мне задают, это: “Где мне голосовать?”,” — сказал Джо Кокурек, заместитель секретаря штата Калифорния по коммуникациям.

Он рассказал, что в Калифорнии зарегистрированы более 22 миллионов, что составляет наибольшее число в стране. Те, кто хочет проголосовать лично, могут найти ближайший избирательный участок здесь. Хотя уже слишком поздно регистрироваться для голосования онлайн, калифорнийцы все еще могут зарегистрироваться лично с удостоверением личности и проголосовать в тот же день на своем местном избирательном участке или в окружном избирательном офисе.

“Личная регистрация обусловлена ​​предварительным бюллетенем, что означает, что избиратель пройдет тот же процесс проверки на право голоса, что и любой другой. Ваш голос будет учтен, как только мы завершим процесс,” — продолжил Кокурек. “Избиратели, в том числе те, кто живет за пределами штата, но зарегистрирован в Калифорнии, также могут голосовать по почте, отправив бюллетень в местный избирательный офис округа, опустив его в защищенный почтовый ящик или вернув его на местный избирательный участок.”

“Если на конверте стоит почтовый штемпель дня выборов, 5 ноября, и он получен до 12-го числа, он будет обработан и подсчитан,” — пояснил он. “Если люди считают, что их почта ненадежна, то им следует отправить письмо как можно скорее или прийти избирательный центр, многие из которых открываются на несколько дней или недель раньше.”

Бюллетени, проштампованные до 12-го числа, но полученные после 5 ноября, вместе с предварительными бюллетенями будут подсчитаны в течение официального периода агитации в течение 30 дней после дня выборов. После того, как должностные лица округа определят официальные результаты голосования в течение 30 дней после выборов, т. е. 5 декабря, Управление секретаря штата подтвердит результаты в течение 38 дней после выборов, т. е. 13 декабря.

“Избирателям необходимо расписаться на обратной стороне конверта с ответом, потому что мы используем это для подтверждения их личности, когда получаем документы по почте,” — добавил Кокурек. “Мы по умолчанию предоставляем людям право голоса. Если подписи нет или она отличается от вашей обычной, ваш местный избирательный офис свяжется с вами и попытается ее исправить.”

Избиратели, которые запросили открепительные удостоверения, все равно могут использовать их для личного голосования в ящике для голосования или на избирательном участке, если пожелают. Те, кто допустил ошибку в своем бюллетене, могут подать заявление на замену или подать заявление на предоставление бюллетеня для голосования по почте своему представителю; оба эти заявления должны быть возвращены в местный избирательный офис округа избирателя.

Жители Калифорнии могут проверить свой избирательный статус здесь и отслеживать свой бюллетень онлайн, по СМС, по телефону или по электронной почте здесь.

Офис секретаря штата Калифорния также предлагает горячие линии для избирателей и информационные руководства на 10 языках: английском, испанском, китайском, хинди, японском, кхмерском, корейском, тагальском, тайском, вьетнамском и TTY/TTD (телекоммуникационное оборудование, позволяющее людям с потерей слуха или нарушениями речи совершать и принимать телефонные звонки).

“В Калифорнии мы верим в демократию. Мы действительно усердно работаем над тем, чтобы обеспечить легкий доступ и легкий возврат бюллетеней,” — сказал Коkурек. “У нас есть Билль о правах избирателей, и если кто-то считает, что им отказывают, они могут связаться с нами по нашей горячей линии для избирателей или по электронной почте.“

“Я призываю людей планировать, как они будут голосовать,” — продолжил он. “Я думаю, это особенно важно для молодых избирателей, для которых почти все остальное можно сделать по телефону, в отличие от этого более старомодного способа поиска ближайшего избирательного участка или использования обычной почты.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.