Поскольку до президентских выборов осталось меньше недели, а досрочное голосование уже началось, крайне важно иметь точную и полную информацию, чтобы гарантировать, что наши голоса будут учтены.

В то время как некоторые эксперты бьют тревогу по поводу угроз избирательным участкам и должностным лицам, а также безопасности бюллетеней, другие работают круглосуточно, чтобы обеспечить доступ сообществ.

На еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 18 октября собрались ведущие национальные и местные эксперты по выборам, которые обсудили как обеспечить регистрацию и возможность проголосовать все, имеющим право голоса избирателям, поделились обзором новых законов о голосовании в штатах, которые могут способствовать или препятствовать участию, и рассмотрели некоторые из наиболее существенных угроз проведению безопасных и надежных выборов.

“Вам придется вернуться в 1960-е и 1970-е годы, чтобы увидеть что-то похожее на очаг политического насилия, в котором мы сейчас находимся,” — сказал доктор Роберт Пейп, профессор политологии Чикагского университета. Будучи директором Чикагского проекта по безопасности и угрозам (CPOST), Пейп и его коллеги обнаружили, что с 2001 года среднее количество угроз, преследуемых Департаментом юстиции, увеличилось в пять раз до 19,5 при президенте Трампе и даже выше до 21,6 при президенте Байдене.

“Большая часть этого насилия вращается вокруг поддержки или критики Дональда Трампа, а массовая поддержка и публичность подталкивают нестабильных потенциальных нападающих к действиям,” — пояснил он. “Во многом это также мотивировано теорией “Великой замены” о том, что белое население страны заменяется другими этническими группами.”

Он рассказал, что недавние случаи политического насилия включают в себя сговоры с целью убийства и покушения на крупных политических деятелей, таких как судья Верховного суда Бретт Кавано в мае 2022 года, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в октябре 2022 года, президент Джо Байден в июне 2023 года, бывший президент Барак Обама в сентябре 2023 года и бывший президент Трамп в июле и сентябре 2024 года. Наряду с этим происходят политически мотивированные массовые расстрелы, такие как расстрел в синагоге в Питтсбурге в сентябре 2018 года; расстрел в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, в августе 2019 года; и стрельба в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк, в мае 2022 года.

Опрос CPOST, проведенный в сентябре 2024 года среди более чем 2200 демографически репрезентативных американцев, показал, что 5,8% заявили, что политическое насилие было оправдано для восстановления Трампа на посту президента, а 8% заявили, что оно было оправдано для того, чтобы помешать ему стать президентом, что составляет 15 миллионов и 21 миллион американцев в национальном масштабе соответственно.

“Если Трамп проиграет, насилие может фактически усилиться,” — сказал Пейп. “Треть респондентов уже владеют оружием. Хотя сам день выборов является опасной точкой, ситуация может ухудшиться из-за графиков подсчета голосов и сертификации в штатах, особенно в колеблющихся штатах, где потеря даже 3% бюллетеней может привести к хаосу.”

Но опрос CPOST также показал, что 84% демократов и 76% республиканцев, что в совокупности составляет 200 миллионов американцев в национальном масштабе, поддержали двухпартийную коалицию Конгресса против политического насилия.

“Стратегия предотвращения политического насилия, которую мы видим наибольшей популярностью, заключается не в том, чтобы превратить наше политическое руководство в терапевтов, заставляющих людей высказать свой гнев, а в том, чтобы помочь людям перенаправить свой гнев с насилия на голосование,” — добавил Пейп.

“Подавление избирателей не подразумевает, что штаты вывешивают огромные знаки, запрещающие голосовать. Оно подразумевает менее явные способы сделать так, чтобы некоторым людям было немного сложнее добраться до урны для голосования, например, смерть от 1000 сокращений,” — сказал Эндрю Гарбер, консультант по избирательным правам и выборам в Центре правосудия Бреннана.

Он рассказал, что эти меры включают законы, сокращающие сроки регистрации избирателей, досрочного голосования и запросов на отправку бюллетеней по почте; законы, усложняющие организациям помощь в регистрации для голосования; нехватку персонала или закрытие избирательных участков; и ограничение возможностей местных избирательных комиссий помогать избирателям использовать бюллетени. В период с 2020 по 2024 год не менее 30 штатов приняли беспрецедентные 78 ограничительных законов о голосовании — почти вдвое больше, чем за предыдущие восемь лет. В период с 2016 по 2020 год было принято 27 таких законов, а с 2013 по 2016 год — 17. Наиболее распространенный тип закона об ограничении голосования в последние годы — это голосование по почте.

“В 2020 году из-за пандемии произошел взрывной рост числа людей, голосующих по почте, и эти ограничения особенно коснулись цветных сообществ,” — объяснил Гарбер. “В Джорджии, например, раньше по почте голосовали в основном белые избиратели. В 2020 году ситуация изменилась в пользу цветных избирателей. В январе 2021 года законодательный орган Джорджии возобновил работу и в качестве одного из своих главных приоритетов принял закон, который усложнил голосование по почте. Чтобы оправдать эти ограничения, законодатели снова и снова заявляют, что на наших выборах широко распространены фальсификации — и это неправда.”

Опрос, проведенный Brennan Center в 2016 году среди 44 администраторов выборов, контролирующих 23,5 миллиона голосов в 42 штатах, выявил 30 случаев предполагаемого голосования неграждан, или 0,0001% всех голосов.

“В США одни из самых безопасных выборов в мире. Дело не в фактическом инфраструктурном аппарате. Речь идет скорее о возможности людей получить к нему доступ,” — сказала Селина Стюарт, генеральный директор Лиги женщин-избирательниц (LWV). “Прежде всего, зарегистрируйтесь для голосования. В связи с очисткой списков избирателей важно обновить и проверить свою регистрацию, особенно если вы переезжаете или меняете имя. Чтобы избежать потенциально длительного ожидания в день выборов, узнайте о возможностях досрочного и почтового голосования в вашем штате.”

Местные избирательные участки, регистрация избирателей, ресурсы для почтового и предварительного голосования, информация о кандидатах, информация о финансировании кампании и руководства по бюллетеням доступны на английском и испанском языках через центр LWV VOTE411. Отделения LWV также проводят форумы вопросов и ответов с местными кандидатами в юрисдикциях по всей стране.

“Нет ничего лучше, чем возможность услышать ответы кандидата напрямую на ваши вопросы по волнующим вас вопросам,” — сказала Селина Стюарт. “Когда мы голосуем за наших лидеров, мы выбираем людей, которые будут принимать решения, влияющие на то, как мы ежедневно участвуем в жизни мира, будь то здравоохранение, рабочие места или изменение климата — например, последствия недавнего урагана на юге.”

“В Аризоне самые экстремальные требования в стране к предоставлению подтверждения гражданства при регистрации для голосования на выборах в штате и на местном уровне,” — сказала Мэй Тивамангкала, директор по защите прав в Arizona Asian American Native Hawaiian and Pacific Islander for Equity (AZ AANHPI), единственной организации гражданской активности AAPI в штате.

“Они приняли это требование еще в 2004 году. В этом году тот факт, что зарегистрировавшиеся до 2004 года не предоставили гражданство, привел к тому, что 98 000 человек были исключены из списков избирателей,” — продолжила она. “Из этих людей один оказался негражданином — 0,00001% от 98 000 — и они никогда не голосовали.”

“Риторика “голосование неграждан” — это тактика запугивания, которую используют некоторые избранные должностные лица и средства массовой информации, чтобы разделить наше государство. И в этом предвыборном году разгул антииммигрантской риторики облегчает законодателям принятие законов, направленных против иммигрантских общин,” — сказала Тивамангкала.

Она также рассказала, что AZ AANHPI в настоящее время участвует в судебном процессе против штата Аризона из-за двух законов об ограничении избирателей, принятых в 2022 году, HB 2492 и HB 2242.

“Один закон добавляет больше требований к предоставлению доказательства гражданства для регистрации для голосования,” — пояснила она. “А другой дает регистраторам округа право подозревать избирателей в том, что они не являются гражданами, и очищать списки избирателей. Если дополнительное доказательство гражданства не будет предоставлено в течение 35 дней после уведомления о предоставлении документов, это также может привести к уголовным расследованиям.”

“Мы — чрезвычайно поляризованная культура, особенно потому, что мы приграничный штат, и люди не решаются вступать в политику, потому что не хотят разрывать личные отношения. Апатия избирателей здесь растет, потому что люди борются с растущими расходами на жизнь и чувствуют, что правительство не помогает,” — сказала Мэй Тивамангкала. “Мы постоянно обороняемся от подобных вредоносных законопроектов, которые затрагивают граждан, вместо того чтобы продвигать законопроекты, которые действительно решают проблемы, с которыми мы сталкиваемся.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.