$10 млрд из этой суммы будут выделены к декабрю в рамках экономической помощи. Остальные $10 млрд будут предоставлены в виде военной помощи, если этот шаг будет одобрен Конгрессом, пишет VOA.

Президент Джо Байден заявил, что США предоставят Украине кредит в размере $20 млрд, который будет обеспечен за счет процентов, полученных от замороженных российских активов.

«Большая семерка» гарантирует, что эти активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не заплатит за причиненный ей ущерб.



«Россия не победит в этом конфликте. Победит народ Украины, – подчеркивается в заявлении президента. – Это еще одно напоминание Владимиру Путину о том, что мир сплотился вокруг Украины и что Соединенные Штаты и наши партнеры по “Большой семерке” будут продолжать поддерживать ее на каждом шагу».



Во вторник министр финансов Джанет Йеллен заявила, что союзники по G7 и ЕС «очень близки» к завершению работы над кредитами на общую сумму в $50 млрд для Украины, которые будут обеспечены замороженными российскими активами.



Выступая в начале ежегодных заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка, Йеллен заявила, что уверена в том, что российские суверенные активы останутся замороженными, несмотря на необходимость продления этой меры каждые шесть месяцев.

Во вторник законодатели G7 и ЕС одобрили использование замороженных российских активов для обеспечения кредита.



В среду Совет национальной безопасности Белого дома (СНБ) сообщил, что администрация Байдена стремится предоставить Украине $10 млрд в виде военной помощи в рамках своих обязательств перед Киевом на сумму $20 млрд (доля США по кредиту на $50 млрд, согласованному с «Большой семеркой» и ЕС).



США планируют выделить $10 млрд к декабрю в качестве экономической помощи, но нуждаются в одобрении законодателей на выделение еще $10 млрд в виде военной помощи, заявил СНБ.



В СНБ заявили, что не исключено, что США могут перевести всю американскую долю кредита в размере $20 млрд в декабре этого года в Трастовый фонд Всемирного банка, который будет управлять этими средствами, добавив, что Белый дом продолжит переговоры с Конгрессом в ближайшие недели.