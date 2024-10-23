Источники в американском разведсообществе сообщают о том, что Китай, Иран и Россия пытаются вмешиваться в предстоящие президентские выборы, чтобы спровоцировать насилие, пишет Джефф Селдин из VOA.

Попытки противников США посеять раскол и вызвать недоверие к предстоящим президентским выборам в американском обществе уже начинают усиливаться, предупреждают высокопоставленные представители американского разведсообщества, уточняя, что некоторые страны, по-видимому, могут прибегнуть к дополнительным мерам, чтобы спровоцировать насилие, связанное с выборами.

Последняя рассекреченная оценка ситуации, опубликованная во вторник Управлением директора национальной разведки (DNI), появилась всего за две недели до того, как избиратели отправятся на избирательные участки 5 ноября, чтобы выбрать нового президента и проголосовать за ряд общегосударственных инициатив и на местных выборах.

«Иностранные субъекты – в частности, Россия, Иран и Китай – по-прежнему ищут способы усилить разногласия, чтобы разделить американцев и подорвать доверие к демократической системе США, что соответствует тому, что они считают своими интересами», – говорится в документе.

В документе также говорится, что спецслужбы «все больше убеждаются» в том, что Россия начинает предпринимать шаги, «направленные на разжигание насилия». Иран также «может попытаться спровоцировать насилие», говорится в отчете

Особую обеспокоенность вызывает то, что, по-видимому, все больше внимания уделяется часам, дням и неделям после закрытия избирательных участков, когда должностные лица государственных и местных органов власти будут подсчитывать голоса и подтверждать их результаты.

Противники США «вероятно, быстро создадут ложные истории или будут распространять контент, который, по их мнению, создаст путаницу в отношении выборов, например, публикуя ложные заявления о нарушениях на выборах», – рассказал сотрудник одной из спецслужб, проводивший брифинг для журналистов на условиях анонимности. В ходе телеконференции источник поведал подробности того, как враждебные страны могут вмешаться в ход выборов.

По словам источника, Россия, Иран и Китай «нащупав слабые места, начнут продвигать дезинформацию или разжигать и усиливать протесты и угрозы», начиная с момента закрытия избирательных участков и до 6 января, когда результаты президентских выборов будут подтверждены на совместном заседании Конгресса.

«Инициированные или усиленные из-за рубежа насильственные протесты, насилие или физические угрозы в отношении работников избирательных участков или государственных и местных должностных лиц могут поставить под сомнение способность государственных и местных должностных лиц проводить сертификацию и сам процесс работы коллегии выборщиков, – добавил чиновник. – Особенно, если они создадут условия, препятствующие необходимому физическому доступу к объектам или местам проведения выборов».

Проблемы могут возникнуть после закрытия голосования



Особую обеспокоенность вызывает то, что, по-видимому, все больше внимания уделяется часам, дням и неделям после закрытия избирательных участков, когда должностные лица государственных и местных органов власти будут подсчитывать голоса и подтверждать результаты.



Противники США «вероятно, быстро создадут ложные истории или усилят контент, который, по их мнению, создаст путаницу в отношении выборов, например, опубликуют ложные заявления о нарушениях на выборах», – рассказал сотрудник разведки США, проводивший брифинг для журналистов на условиях анонимности по обсуждению разведывательной оценки угроз более подробно.



По словам чиновника, Россия, Иран и Китай «нащупав окно уязвимости, начнут продвигать дезинформацию или разжигать и усиливать протесты и угрозы», начиная с момента закрытия избирательных участков и до 6 января, когда результаты президентских выборов будут подтверждены на совместном заседании Конгресса.



«Инициированные или усиленные из-за рубежа насильственные протесты, насилие или физические угрозы в отношении работников избирательных участков или государственных и местных должностных лиц могут поставить под сомнение способность государственных и местных должностных лиц проводить сертификацию и сам процесс работы коллегии выборщиков, – добавил чиновник. – Особенно, если они создадут условия препятствующие необходимому физическому доступу к объектам или местам проведения выборов».

Сотрудники разведсообщества и ранее предупреждали, что Россия и Иран будут особенно активны, проводя различные операции влияния, нацеленные на американских избирателей, с высокой вероятностью того, что эти усилия выйдут за рамки выборов 5 ноября.

По их словам, Россия работает над повышением шансов на избрание бывшего президента и нынешнего кандидата от республиканцев Дональда Трампа, в то время как Иран работает над тем, чтобы помешать переизбранию Трампа и вместо этого поддержать кампанию вице-президента Камалы Харрис, кандидата в президенты от Демократической партии.

По словам представителей американской разведки, Китай до сих пор не вмешивался в президентскую гонку, сосредоточив свои усилия на кандидатах в Конгресс, а также в органы власти штатов и муниципалитетах, которые, как считается, продвигают политику, наносящую ущерб интересам Пекина, включая тех, кто выражает поддержку Тайваню.

Источники заявили во вторник, что новые разведывательные данные вызывают опасения того, что Москва попытается разжечь насилие особенно после закрытия избирательных участков.

«Мы ожидаем, что Россия будет более агрессивной в этот период, если вице-президент [Камала Харрис] победит на выборах, – отметил представитель разведки.

Россия и Иран пока не ответили на запросы «Голоса Америки» о комментариях, но Китай во вторник в очередной раз отверг последние выводы американские разведки.

«Президентские выборы — это личное дело Соединенных Штатов, – сообщил Лю Пэнъюй, представитель посольства Китая в Вашингтоне, в электронном письме “Голосу Америки”. – У Китая нет таких намерений, и он не будет вмешиваться [в выборы]».

Однако представители американской разведки указывают на то, что они называют растущими примерами злонамеренных намерений, особенно со стороны России и Ирана.

Операции влияния

В качестве примера представители разведки напомнили про то, как связанные с Россией субъекты оказались причастны к публикации на платформе X в начале этого месяца, которая содержала ложные обвинения в адрес кандидата в вице-президенты от Демократической партии Тима Уолза.

«Существует несколько признаков манипуляции, которые соответствуют влиянию, усилиям и тактике российских субъектов влияния в этом цикле», – пояснил представитель американской разведки.

Другой пример касался того, как российское разведывательное подразделение пыталось завербовать американца для организации протестов.

Они также напомнили о действиях, предпринятых в прошлом месяце несколькими федеральными ведомствами для противодействия попыткам российского влияния, включая использование поддельных веб-сайтов и создание подставной компании для перевода 10 миллионов долларов в американскую медиакомпанию для продвижения пророссийских пропагандистских идей.

Также в прошлом месяце США назначили вознаграждение за разоблачение и затем предъявили уголовные обвинения трем иранским хакерам, которых обвиняют в попытках подорвать кампанию по переизбранию Трампа.

Есть опасения, что даже такие типы продолжающихся операций влияния с целью расколоть общество политически могут привести к серьезным проблемам.

«Даже если эти кампании по дезинформации не призывают к насилию, тактика, используемая для подрыва доверия к демократическим институтам, может привести к насилию, даже если она не является преднамеренной», – объяснил высокопоставленный представитель Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA), который, как и сотрудник одной из спецслужб, который говорил на условиях анонимности.

«Ожидайте сбоев»

И хотя официальные лица выражают уверенность в том, что существуют меры безопасности, которые не позволят противникам США атаковать или взламывать системы, используемые для записи и подсчета голосов, есть опасения, что они будут нацеливаться на другую инфраструктуру, чтобы попытаться вызвать панику или насилие.

«Это реальная возможность», – заявил представитель CISA, добавив, что общественность США должна «ожидать сбоев».

«Мы увидим, как избирательные участки останутся без электричества, – рассказал источник. – Мы увидим потенциальное влияние на транспортную систему. Мы увидим потенциальные атаки на местные избиркомы».

Представители CISA утверждают, что они работают с должностными лицами властей штатов и муниципалитетов, чтобы убедиться, что они готовы справиться с внезапными сбоями. И представители штатов отвечают, что они готовы к таким ситуациям.

«Все штаты считают свою избирательную инфраструктуру и системы ИТ [информационных технологий] потенциальной целью для угроз», — сказал Стив Саймон, государственный секретарь Миннесоты и президент Национальной ассоциации государственных секретарей, во время телефонного разговора с журналистами в понедельник.

«Главные должностные лица по выборам по всем Соединенным Штатам действительно неустанно и последовательно работают над тем, чтобы снизить риски для наших избирательных систем и процессов», – сказал Саймон.