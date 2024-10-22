У меня есть достаточно обоснованная теория, как Харрис победит. Право на аборт выставлены на голосовании в Неваде и Аризоне. В губернаторской гонке в Северной Каролине лидирует демократ с колоссальным разрывом. И в 5 ключевых штатах лидируют демократические кандидаты в Сенат.

Тем не менее у Трампа есть абсолютно реальные шансы. И поскольку я так активно выступаю против этого авторитарного демагога, меня периодически спрашивают: что я буду делать, если Трамп вернётся к власти?

Я подхожу к этому вопросу философски. Несмотря на все мои усилия, я буду далеко не первый, кто от этого пострадает. Я гетеросексуальный мужчина, я живу в «синем» штате, я не нуждаюсь, я не завишу от государства, у меня серьёзная карьера, не связанная с политикой. И я (почти) белый.

* * *

А кто пострадает первым? Этот список, к сожалению, очень длинный.

Половина мусульман поддерживают Трампа. Который начал свою политическую карьеру с атак на мусульман. Который оскорбил мусульманскую семью погибшего в Ираке американского героя. Который несколько раз пытался ввести мусульманский бан – запрет на въезд в Америку по религиозному признаку.

Трампа поддерживает исторически большой процент латиноамериканцев. В 2016 году Клинтон получила 68% голосов, Трамп получил 28%. В 2020 Байден 62% – Трамп 36%. Сейчас опросы показывают, что только 56% поддерживают Харрис, а 37% поддерживают Трампа. У которого козырная карта с 2016 года – ксенофобия и разжигание ненависти к иммигрантам, особенно из латинской Америки. И который снова угрожает массовой депортацией и разделением семей.

Аналогичная ситуация происходит с афроамериканцами. В 2016 году 92% проголосовали за Клинтон и 7% за Трампа. В 2020 90% за Байдена, 9% за Трампа. Сегодня только 78% поддерживают Харрис, и 15% поддерживают Трампа. Трампа, у которого длинный послужной список в вопросах расизма ещё с 70-х годов. Который купил рекламу, призывая казнить е (невиновных) афроамериканцев. Который несколько лет доказывал, что первый темнокожий президент не родился в США. Который 3 дня не мог отказаться от поддержки ку-клус-клановца. Который выступил в защиту конфедератов-рабовладельцев. Который подливал масла в огонь, выступая против демонстраций БЛМ. Который заявил, что Камала Харрис не афроамериканка. Который постоянно использует язык расистов в своих заявлениях.

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Женщины поддерживают Харрис больше, чем в предыдущие годы. Но значительный процент женщин (предположительно 40%) продолжает поддерживать Трампа. Которого больше 20 женщин обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Который проиграл гражданский суд по обвинению в изнасиловании. Который сам хвастался, что хватает женщин за половые органы.

Который забрал у женщин право на аборт и вместе с ним право на медицинское обслуживание в случае осложнений при беременности. И уже есть документированные примеры, как женщины погибли, потому что врачи боялись оказать медицинскую помощь.

Но напрасно вы думаете, что демократы в синих штатах вас спасут, потому что те же самые люди хотят запретить аборты по всей стране. А если вы не женщина детородного возраста, то это ударит по вашим сёстрам, жёнам, дочерям и внучкам.

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Трампа поддерживает часть среднего класса, потому что он будет «лучше для экономики».

Но Трамп неоднократно продемонстрировал на словах и на деле, что в экономической политике его волнуют он сам, его семья и его богатые друзья и доноры. Он понизил налоги для самых богатых и ограничил списывание местных налогов для всех остальных. И сейчас он предлагает ввести тарифы на импорты, что значительно повысит цены практически на всё. Как в турецкой пословице: лес редел, но деревья продолжали голосовать за топор, потому что топор убедил их, что его рукоятка сделана из дерева, и он один из них.

Трампа поддерживает часть малоимущих, пенсионеров и других групп, которым государство оказывает помощь. И это несмотря на то, что Трамп неоднократно пытался урезать государственные программы: медикэйд, медикэр, пенсии (social security). Это как коровы, голосующие за мясокомбинат.

Трамп неоднократно пытался отменить Обамакэр – реформу медицинских страховок. И если бы он преуспел, то часть населения осталась бы без доступа к медицинскому обслуживанию. Но даже на последних дебатах он сказал, что у него снова есть концепции плана, как отменить/заменить Обамакэр.

И Трамп пользуется колоссальной популярностью среди советской и постсоветской иммиграции. Часть из них (далеко не все) на словах поддерживают Украину. У многих есть родственники и друзья под обстрелами российских бомб и ракет. Если Трамп победит, как они будут смотреть на себя в зеркало?

* * *

Я написал, что пострадаю не первый. Но я тоже пострадаю. Я иммигрант. У меня остались друзья в Украине. И у меня есть дочери, которым мне придётся объяснять, почему одна из самых квалифицированных женщин проиграла моральному уроду.

И я написал, что я «почти» белый. Потому что для неонацистов евреи – не белые. А Трамп ищет поддержку и пользуется поддержкой неонацистов. Которые кричали «евреи нас не заменят» на демонстрации в 2017 году. Один из которых убил 11 евреев в питтсбургской синагоге. А другой штурмовал Капитолий в футболке «6 миллионов было недостаточно».

Трамп сказал, что 60% евреев, которые не хотят за него голосовать, будут виноваты в его поражении. Но мне намного интереснее, как за него могут голосовать остальные 40%. Потому что если история могла чему-то нас научить, так это тому, что ни одна дискриминация не проходит без антисемитизма.

* * *

Для меня борьба с трампизмом в Америке – вопрос принципиальный. Прожив часть жизни в Советском Союзе и наблюдая за Россией издалека, очень не хочется снова столкнуться с авторитаризмом, с коррупцией, с непотизмом, со «связями», с мафиозной олигархией, с делением на людей первого и второго сорта, с преследованиями по национальному или религиозному признаку – по любому признаку! И вдогонку вопросы внешней политики – невыученные уроки истории, изоляционизм и конкретно американская поддержка Украины.

Если Трамп победит, это не произойдёт без поддержки вышеперечисленных групп. И если вы за него проголосовали, я это как-то переживу. Но не стоит искать у меня эмпатию, когда вы внезапно получите кувалдой по морде.

Дмитрий Абрамсон