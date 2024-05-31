Ко дню рождения А.Навального группа активистов хочет установить памятную скамейку в Центральном парке Нью-Йорка.

Ко дню рождения погибшего политика Алексея Навального – 4 июня – группа активистов, выступающих за справедливость, демократию и права человека в России, Team Navalny NY хочет установить памятную скамейку в Центральном парке Нью-Йорка, “где каждый сможет посидеть и вспомнить об Алексее, принести цветы, или собраться с единомышленниками”.

С этой целью активисты организовали сбор на GoFundMe, так как “расходы, связанные с этим мероприятием, весьма значительны”. Однако Team Navalny NY считает, “что это уникальная возможность напомнить об Алексее и о его идеалах, за которые он был готов умереть. Также мы хотим напомнить, что путинский режим, ответственный за убийство Навального, до сих пор не понес наказания. Мы будем бесконечно признательны, если вы сможете нас поддержать. Каждый небольшой взнос имеет коллосальное значение приближает нас к достижению цели.”

Поэтому группа активистов из Нью-Йорка просит помочь любой суммой или распространением информации, чтобы привлечь внимание и донести информацию до большего количества людей; они обязуются опубликовать отчет по сбору и расходу средств в открытом доступе.

К настоящему времени за 6 дней с начала фандрайзинга собрана половина требуемой суммы.

Группа активистов Team Navalny NY благодарит “всех неравнодушных, кто помнит Алексея Навального, не сдается и продолжает борьбу!”

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship