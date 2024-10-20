Госдепартамент заявил, что участники проекта принимали участие в операциях влияния на избирательный процесс в США, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию об установлении личности или местонахождения лиц, причастных к иностранному вмешательству в выборы США. Об этом говорится в сообщении программы внешнеполитического ведомства «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice).

Речь, в частности, идет о сотрудниках ООО «Рыбарь» (также известного как «Рыбарь» и Проект «Рыбарь») – российской медиагруппы, которая ранее финансировалась покойным бизнесменом Евгением Пригожиным.

В сообщении говорится, что в настоящее время «Рыбарь» получает поддержку от корпорации «Ростех», находящейся под санкциями США. «Рыбарь» обвиняется в распространении пропаганды, направленной на продвижение пророссийских и антизападных идей, и попытках дестабилизации политической обстановки в США.

Так, как говорится в сообщении Rewards for Justice, в преддверии президентских выборов в США 2024 года «Рыбарь» запустил канал TEXASvsUSA в социальной сети X, в котором эксплуатирует политически и социально чувствительную тему нелегальной миграции через границу Техаса.

«Через канал TEXASvsUSA “Рыбарь” стремился посеять раздор, способствовать социальному расколу, разжечь межпартийную и расовую рознь, а также поощрять ненависть и насилие в Соединенных Штатах», – говорится в сообщении.

«Рыбарь» также управляет пропагандистскими медиаканалами #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS, которые продвигают политические интересы России в США, говорится в сообщении программы.

В сообщении названы имена нескольких человек, которые, как утверждается, причастны к операциям влияния на избирательный процесс в США:

Владимир Беркутов (TEXASvsUSA),

Александр Кан (руководитель видеодепартамента),

Татьяна Костерова (руководитель отдела иностранных языков),

Ольга Кузнецова (региональный менеджер «Рыбарь»),

Максим Матвеев (дизайнер и руководитель команды контента),

Александр Минин (руководитель отдела контента TEXASvsUSA),

Валентина Минина (TEXASvsUSA),

Михаил Звинчук (директор компании «Рыбарь»),

Валерия Звинчук (креативный директор «Рыбарь»).

Государственный департамент США призвал всех, кто располагает информацией о «Рыбаре» или связанных с ним лицах, связаться с программой через специальный канал в Tor.