Беларус пытается добиться справедливости от литовских таможенных властей в США.

Беларус Григорий Алексиевич, имеющий также американское гражданство, стал инициатором протеста у Капитолия штата Калифорния в Сакраменто, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, с которой сталкиваются тысячи беларусов, купивших автомобили в США, ЕС и Кореи для последующего экспорта на родину. Возникшая ситуация обострилась из-за новых ограничений на транзит, введенных Литвой, и негативно сказалась на жизни множества соотечественников Григория.

Основная проблема для новых автовладельцев — необходимость получения подтверждения от производителя, что автомобиль не предназначен для России, но так как большинство из них были куплены на американских аукционах, то они числятся как утиль, и производитель не может предоставить такую справку.

С 4 июня 2024 года Литва ввела ужесточенные меры на границе: если объем двигателя автомобиля превышает 1,9 литра, то он не может быть экспортирован в соседнюю Беларусь. С июня для вывоза таких машин необходимо предоставить несколько документов, в том числе договор купли-продажи, подтверждение оплаты и транспортные документы.

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Однако в конце июня, 29 числа, Совет ЕС ввел послабления, позволяющие вывозить автомобили с клиренсом менее 165 мм в Беларусь, т.к. такие машины больше не подпадают под санкционные ограничения. В документе также упоминается возможность ввоза машин до 2 октября 2024 года, если они были приобретены до 1 июля 2024 года, сообщает “Новая газета.Балтия”.

До введения этого ограничения Литвой приобретение автомобилей на вторичном рынке США было популярно среди белaрусов благодаря выгодным ценам и широкому выбору. Большинство машин отправлялись через Литву, что было удобно и экономически целесообразно. Но так как с лета страна ужесточила процедуру транзита, в результате тысячи автомобилей не отдаются владельцам-беларусам – они оказались заблокированы в порту Клайпеды. Беларуские покупатели стали сталкиваться с серьезными незапланированными расходами, поскольку вынуждены платить до €20 в сутки за простой, некоторые уже отчаялись получить свою машину, приобретенную до ужесточения санкций.

Есть и альтернативные пути переправки автомобилей через другие страны, такие как Турция или Казахстан, но и они сопряжены с дополнительными сложностями и затратами.

Не оставаясь в стороне от этой ситуации, Григорий Алексиевич решительно выступил, организовав акции протеста у Капитолия в Сакраменто и на улицах Сан-Франциско. Он намерен начать голодовку, чтобы привлечь внимание общественности и международных организаций к несправедливости, с которой сталкиваются беларуские граждане, приобретшие машины до ужесточения санкций. В своих заявлениях он прямо указывает на коррумпированность некоторых лиц на литовской таможне, предлагающих «решения» за несколько тысяч долларов, и призывает американских чиновников обратить внимание на проблему.

Григорий подчеркивает, что около 4000 автомобилей задержаны в Литве, и каждая задержанная машина — это не просто статистика, а отдельно взятая семья, которая страдает от этой ситуации.

“Я пытался донести это на всех уровнях до местных чиновников,” — говорит он, описывая картину страданий, которые испытывают люди.

После сентябрьской двенадцатидневной голодовки в Литве Григорий был вызван для диалога с местными чиновниками, где ему обещали, что ситуация будет рассмотрена. Он считает, что беззакония, с которыми сталкиваются беларуские граждане, негативно влияют на межгосударственные отношения между Беларусью и Литвой.

Однако, несмотря на свои усилия, Григорий столкнулся с проблемами со здоровьем, что потребовало медицинского вмешательства. Он отказался от лечения в чужой стране, чтобы продолжить свою борьбу в Америке. Активист также планирует новые протесты у дипломатических миссий Литвы в США. Хотя в Калифорнии нет консульства Литвы, численность литовских иммигрантов может помочь его делу и вызвать общественную реакцию.

К протесту Алексиевича подключаются и другие беларусы, чьи автомобили также застряли в Литве – они организовали петицию с требованием отменить требование «декларации производителя». Создательница петиции, Карина, уточняет, что беларусы покупали машины не только в США — на границе также застряли автомобили из Европейского Союза и Кореи, которые литовские власти тоже не пропускают. Петиция собрала свыше тысячи подписей, но изменений так и не последовало.

На фоне сложившейся ситуации некоторые беларуские провластные каналы уже начали злорадствовать по поводу положения дел на границе с Литвой. Беларус с американским гражданством Григорий продолжает надеяться на “человеческое отношение” со стороны всех участников ситуации, так как от нее пострадали тысячи беларуских семей.

В интервью “Славянскому Сакраменто” он пояснил, что его действия продиктованы не только желанием помочь соотечественникам, но и личными обстоятельствами. Из-за ужесточения европейских санкций против Беларуси он не смог получить свой автомобиль Honda CR-V, который Григорий приобрел в апреле, когда он еще не подпадал под новые ограничения.

Григорий подчеркивает, что тысячи задержанных автомобилей не просто статистика — каждое авто представляет собой отдельную семью, друзей и соседей, которые страдают от этой несправедливости.

“Практически в каждом маленьком городке Беларуси есть пострадавшая семья. Я пытался донести это до местных чиновников на всех уровнях,” — отметил он.

В интервью “Славянскому Сакраменто” Григорий отметил, что наличие американского гражданства дает ему возможность протестовать в Соединенных Штатах и обращаться за помощью к американским властям. Он требует справедливости и уважения как к себе как гражданину США.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship