Илон Маск отправит вaс и вашу семью на Марс, если на выборах победит Дональд Трамп.

Еще в сентябре, задолго до того, как миллиардер Илон Маск присоединился к Дональду Трампу и поддержал его в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу, 5 октября, на месте, где бывший президент пережил покушение в июле, владелец Х, Tesla, SpaceX написал большой пост в своей соцсети.

В посте он утверждает, что “потенциальный режим Камалы” и бюрократия, разрастающаяся при Демократической партии “обрекают человечество”.

“Независимо от того, что произойдет с успешной посадкой, SpaceX будет увеличивать количество космических кораблей, отправляющихся на Марс, в геометрической прогрессии с каждой возможностью транзита. Мы хотим дать возможность любому, кто хочет стать космическим путешественником, отправиться на Марс! Это означает, что вы или ваша семья или друзья — любой, кто мечтает о великих приключениях.

В конце концов, на Марс отправятся тысячи космических кораблей, и это будет великолепное зрелище! Можете себе представить? Вот это да.

Фундаментальный экзистенциальный вопрос заключается в том, станет ли человечество устойчиво многопланетным, прежде чем на Земле произойдет что-то, что предотвратит это, например, ядерная война, супервирус или демографический коллапс, который ослабит цивилизацию до такой степени, что она потеряет возможность отправлять корабли снабжения на Марс.

Одной из моих самых больших проблем сейчас является то, что программа Starship задыхается от горы правительственной бюрократии, которая растет с каждым годом. Эта удушающая бюрократия влияет на все крупные проекты в Америке, поэтому, например, Калифорния потратила ~7 миллиардов долларов и несколько лет на высокоскоростную железную дорогу, но имеет только 1600-футовый участок бетона, чтобы показать это!

Хотя у меня много опасений по поводу потенциального режима Камалы, мой абсолютный аргумент в пользу этого заключается в том, что бюрократия, которая в настоящее время душит Америку, гарантированно разрастется при администрации Демократической партии. Это уничтожит программу Марса и обречет человечество.

Этого не может произойти. Ваша помощь будет высоко оценена. Это развилка, возможно, единственная развилка на дороге судьбы человечества,” – написал Маск.

В начале сентября Трамп заявил, что поручит Маску возглавить комиссию по эффективности правительства, которую он организует, если вернется в Белый дом.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com