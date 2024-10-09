Содержания электрокаров обходится их владельцам дороже, чем авто с двигателем внутреннего сгорания. Такие доводы приводят исследователи из Англии.

Британская газета The Telegraph провела свое исследование, в результате которого пришла к выводу, что эксплуатация электромобилей обходится их владельцам в два раза дороже бензиновых или дизельных автомобилей, во всяком случае в Соединенном королевстве.

Издание пишет, что эксплуатация электрокара может стоить более 24 пенсов (30 центов) за милю, в то время как дизельный автомобиль стоит 12,5 пенсов (15.6 центов). Заряжаться на сверхбыстрых зарядных устройствах стоит дороже, чем на более медленных. Зарядка дома намного дешевле, менее чем на треть от стоимости средней быстрой зарядки в общественных местах.

Ссылаясь на ZapMap, The Telegraph пишет, что цены на быстрых зарядных станциях выросли на 5% за последний год, несмотря на 30%-ное снижение оптовой стоимости электроэнергии. Это совпало с падением цен на нефть.

Согласно последним данным, как пишет газета, продажи электромобилей значительно замедлились: на них приходится 17,2% всех новых регистраций с начала 2024 года (для сравнения: в 2022 году было 18,7%). А в Европе продажи электромобилей идут еще хуже, чем в Великобритании – регистрация электрокаров упала на 44%в августе.