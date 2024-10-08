В среду, 2 октября, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что 11,5 млн домохозяйств Калифорнии и 1 млн представителей малого бизнеса, являющиеся клиентами PG&E, Southern California Edison и SDG&E, получат “климатический кредит” (California Climatе Credit) на счет за электроэнергию в октябре. Финансируемый программой штата Cap-and-Trade Program, размер кредита варьируются от $32 до $174 и в среднем составляет $71.

Иными словами, в этом месяце счета за электроэнергию будут немного меньше.

California climate credit поступает из программы Cap-and-Trade, которая собирает средства, требуя от компаний платить за загрязнение климата, и управляется Калифорнийским советом по воздушным ресурсам. Кредит на счета за коммунальные услуги представляет собой долю потребителя в платежах по программе штата.

С 2014 года калифорнийские домохозяйства уже получили в среднем $971 в виде климатических кредитов за апрель и октябрь на свои счета за коммунальные услуги, что в общей сложности составило более $14 млрд по всему штату.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship