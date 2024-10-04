Fleet Week (или Неделя Флота) – традиция военно-морских сил США, Корпуса морской пехоты США и Береговой охраны США, в рамках которой действующие военные корабли пришвартовываются в различных крупных городах на одну неделю. Эта неделя сопровождается военными демонстрациями, авиашоу Blue Angels, летно-демонстрационной эскадрильей ВМС США и другими мероприятиями, связанными с ВМС США.

В этом году Fleet Week в Сан-Франциско начнется 7 октября и продлится до понедельника, 14 октября; мероприятия будут проходить в течение всех семи дней.

Авиашоу в небе над заливом Сан-Франциско, в рамках которого искусство пилотажа продемонстрируют знаменитые Blue Angels, состоится в пятницу, субботу и воскресенье в следующее время:

Пятница, 11 октября: с 10:00 до 16:00

Суббота, 12 октября: 11:00–16:00

Воскресенье, 13 октября: 11:00–16:00

Помимо хедлайнеров Blue Angels, в авиашоу Fleet Week Air Show примут участие Patriots Jet Team, Greg Colyer Ace Maker T-33, «Fat Albert», демо Береговой охраны США и Air Force Heritage Flight. Билеты на самые лучшие места можно приобрести здесь. Авиашоу можно будет наблюдать бесплатно с любой высокой точки города с видом на залив, главное, чтобы погода была ясная и безоблачная.

А в пятницу, 11 октября, с 11:00 до 12:00 состоится Парад кораблей Fleet Week вдоль набережной Сан-Франциско, на котором можно будет увидеть военные корабли, проплывающие под мостом Золотые Ворота.

С 9 по 14 октября можно будет бесплатно посетить некоторые военные корабли, пришвартованным на набережной Сан-Франциско, и взглянуть на повседневную жизнь моряков, служащих в ВМС США и Береговой охране США, но следует быть готовым к длительному ожиданию в очередях.

Помимо авиашоу и Парада кораблей, во Fleet week входят такие мероприятия, как Праздник флота, бесплатные концерты, Выставка, Спектакль «Port Chicago 50», строевая подготовка Корпуса морской пехоты США и многое другое.