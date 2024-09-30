Синоптики предупреждают о необычно высокой температуре на этой неделе Калифорнии, которая продлится до конца недели. Температура поднимется до самых высоких значений сезона на побережье штата, а в некоторых пустынных районах могут быть установлены очередные рекорды.

Предупреждение о чрезмерной жаре было выпущено для частей залива и центрального побережья с настоящего момента до 23:00 среды. Внутренние районы будут достигать 110F (43С), а прибрежные районы будут находиться в пределах от 80F (27C) до середины 90F(32C) градусов.

Эти температуры опасны для большой части населения. Экстремальная жара значительно увеличивает вероятность заболеваний, связанных с жарой, особенно для пожилых людей, детей до четырех лет, людей с существующими заболеваниями и тех, у кого нет доступа к кондиционеру.

Волна нетипичной жаркой осенней погоды накроет не только Калифорния, но также Аризону и Неваду.

Иза-за образовавшейся зоны высокого давления в Сан-Франциско, известном своей умеренной или даже прохладной погодой большую часть года, ожидается резкий скачок температуры – она поднимется выше 90F (32С). Такая жаркая погода переносится особенно тяжело в городе, где почти нет кондиционеров. Океанские бризы вдоль побережья Калифорнии, которые и обеспечивают более прохладную погоду, на этой неделе не достигнут берега, говорят синоптики.

Предупреждение о чрезмерной жаре выпущено для округа Лос-Анджелес и близлежащих регионов, оно действует с 11:00 среды до 20:00 пятницы.

Жителям рекомендуется оставаться в охлаждаемом помещении в часы пиковой жары, носить легкую и свободную одежду и пить много воды. Тем, кто работает или занимается спортом на открытом воздухе, следует принять дополнительные меры предосторожности, например, ограничить интенсивные занятия и делать их ранним утром или вечером и делать частые перерывы в затененных или кондиционируемых зданиях.

Жара усиливает риск возгорания и пожаров, чтобы избежать их PG&E предупредила об отключении электроэнергии в некоторых регионах.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com