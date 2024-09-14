Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, пишет Русская служба «Голоса Америки».

«Президент России Владимир Путин не победит в войне с Украиной», – заявил президент США Джо Байден в пятницу во время встречи в Белом доме с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В повестке дня американо-британских переговоров – вопрос о разрешении Киеву использовать ракеты большой дальности для ударов вглубь территории России. Именно к этому президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров в Вашингтоне и Лондоне.

Лидеры США и Великобритании подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

Они выразили глубокую обеспокоенность по поводу поставок Ираном и Северной Кореей смертоносного оружия России и поддержки Китайской Народной Республикой российского оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, пресс-служба Белого дома, сообщила, что Байден и Крамер подтвердили свою непреклонную приверженность безопасности Израиля, настоятельную необходимость достижения соглашения о прекращении огня и освобождения заложников. Оба лидера осудили поддерживаемые Ираном атаки хуситов на торговые суда в Красном море.

Президент США и премьер-министр Великобритании обсудили сотрудничество двух стран в области чистой энергии и передовых технологий, а также возможности углубления прочных экономических связей между США и Великобританией.

Ранее, во вторник, президент Байден сказал, что «работает» над запросом Украины по ракетам большой дальности. В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что подобное разрешение означало бы, что НАТО находится в состоянии войны с Россией.

По пути в Вашингтон Кир Стармер прокомментировал это утверждение в беседе с британскими журналистами, летевшими вместе с ним: «Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может прекратить этот конфликт сию минуту».

Напомним, что ранее координатор Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби пояснил: «Он [Путин] цепляется за… [этот нарратив] с самого начала войны: что ему пришлось вторгнуться в Украину, что НАТО его окружает, что поддержка Украины со стороны НАТО и США доказывает, что это Запад воюет с Россией. Все это – сплошная чушь. Это в чистом виде агрессивная война России против Украины – так было всегда, с самого начала».

Тем временем ФСБ объявила 13 сентября об отзыве аккредитации шести британских дипломатов, работающих в РФ. Российские спецслужбы обвинили их в «подрывной деятельности и сборе разведданных».

Визит британского премьер-министра в Вашингтон – второй с тех пор, как возглавляемая им Лейбористская партия в июле одержала победу на выборах.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен и глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Лэмми совершили на днях совместный визит в Киев, где обсуждали вопрос дальшейшей военной поддержки Украины.