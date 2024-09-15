Во время полетов авиакомпания United Airlines будет предлагать своим пассажирам бесплатный интернет с помощью SpaceX, т.к. авиаперевозчик заключил сделку с компанией Илона Маска о предоставлении спутникового сервиса Starlink Wi-Fi на рейсах в течение следующих нескольких лет. Можно будет подключить несколько устройств одновременно.

United ожидает, что Starlink будет установлен на всех самолетах United — более 1000 самолетов — в течение следующих нескольких лет, тестирование начнется в начале 2025 года, а первые пассажирские рейсы с бесплатным Wi Fi ожидаются в конце следующего года.

“Все, что вы можете делать на земле, вы скоро сможете делать на борту самолета United на высоте 35 000 футов, практически в любой точке мира,” — сказал генеральный директор United Скотт Кирби.

Starlink позволит пассажирам получать доступ в Интернет даже во время длительных перелетов через океаны и полярные регионы, где традиционные сигналы сотовой связи или Wi-Fi могут быть слабыми или отсутствовать.

United Airlines – не первая авиакомпания, предлагающая бесплатный интернет на своих рейсах: с прошлого года бесплатным Wi Fi могут пользоваться клиенты Delta Air Lines, Hawaiian Airlines также использует Starlink для бесплатного интернет-обслуживания на рейсах Airbus A321neo между Гавайями и материковой частью США.